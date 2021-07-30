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Компания Realme уже на следующей неделе представит в России новый смартфон, который постарается навязать конкуренцию модели Xiaomi Redmi Note 10T. Грядущая новинка называется Realme Narzo. Она была анонсирована в середине мая этого года.

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Смартфон оборудован 12-нанометровым однокристальным процессором Helio G95 с 4-6 ГБ оперативной памяти. Но в России будет продаваться только топовая конфигурация, которая предполагает 6 ГБ ОЗУ в паре со встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ с возможностью расширения картами microSD.

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В Realme Narzo 30 есть 6,5-дюймовый дисплей IPS формата Full HD+ с боковым отверстием для 16-мегапкисельной фронталки. ЖК-панель поддерживает частоту обновления 90 Гц. Основная камера, увы не имеет не только телеобъектива, но и даже ультра-широкоугольного модуля. Зато в её состав вошло сразу два бесполезных датчика на 2 Мп. Разрешение стандартного модуля составило 48 Мп.

Подсистема питания представлена встроенной аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу. В арсенале есть чип NFC, контроллеры беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 5, выход для проводной гарнитуры и боковой биометрический сенсор.

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Как мы отмечали, конкурировать новинка будет с Redmi Note 10T. Смартфон компании Xiaomi по некоторым параметрам уступает ей. Например, он оборудован 8-Мп фронтальной камерой, а мощность зарядки по проводу снижена до 18 Вт. Зато модель поддерживает сети пятого поколения за счёт процессора Dimensity 700, который выполняется по нормам 7-нанометровой технологии.

Realme Narzo 30 поступит в продажу по цене 13 990 рублей с прошивкой Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11. Купить смартфон можно будет начиная с 6 августа. Специальное предложение действует до 9 августа 10:00 МСК. Затем стоимость будет повышена до 19 990 рублей. Xiaomi Redmi Note 10T предлагается в конфигурации 4/128 ГБ по официальной рекомендованной цене 21 990 рублей.