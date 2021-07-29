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На рынке графических ускорителей ситуация стабильная. Новые видеокарты появляются, а цены остаются выше рекомендованных, но продолжают медленно опускаться. Модели GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга доступны со скидкой до 14 000 рублей.

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В магазине «Ситилинк» продаётся пять графических адаптеров. С максимальной скидкой можно купить карту линейки EAGLE OC 2.0 LHR в исполнении тайваньской компании Gigabyte. Модель с частотой 1725 МГц в режиме Boost имеет разъёмы 6 pin и 8 pin, а её стоимость составляет 91 590 рублей.

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Чуть дороже стоит ускоритель с приставкой OC. В разогнанной версии пиковая частота графического чипа в Boost-режиме достигает 1770 МГц. Сама же модель обойдётся в 95 990 рублей с учётом скидки почти в 9 000 рублей.

Столько же стоит GeForce RTX 3070 GAMING OC 2.0 LHR компании Gigabyte. Но эта видеокарта выдаёт 1815 МГц в режиме Boost. Цена графического ускорителя в магазине «Ситилинк» упала на 10 000 рублей.

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Ещё две модели, но уже компании Palit, предлагаются пока что без скидки. Стоимость GeForce RTX 3070 GamingPro V1 LHR составляет 105 990 рублей, в то время как представительница линейки GameRock OC V1 LHR обойдётся в 107 990 рублей.

Первая карта имеет GPU с частотой до 1725 МГц в режиме Boost. В более дорогом ускорителе графический чип может разгоняться до 1845 МГц. Оба адаптера оборудованы двумя 8-pin разъёмами для подачи дополнительного питания.

Что касается простых моделей, тут стоимость варьируется между 111 000 рублей и 130 000 рублей. Дороже всех стоит решение компании ASUS, выпушенное в рамках серии TUF GAMING OC. В то же время самый дешёвый ускоритель без майнинг ограничений называется Palit GeForce RTX JETSTREAM.

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Напомним, что GeForce RTX 3070 представили осенью минувшего года. Модель была на тот момент самой доступной видеокартой поколения Ampere, пока в декабре не представили GeForce RTX 3060 Ti. NVIDIA оценила её в 499 долларов, а в России стоимость составила 45 490 рублей.

В плане производительности ускоритель чуть уступает недавней новинке GeForce RTX 3070 Ti и превосходит GeForce RTX 3060 Ti. GPU референсной модели может разгоняться до 1725 МГц. Номинальная частота чипа составляет 1500 МГц. Он имеет 5888 ядер CUDA и 46 RT-ядер.

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К GPU подключается оперативная память GDDR6 с частотой 14 Гбит/сек по 256-битной шине. Видеопамяти в графическом ускорителе предусмотрено 8 ГБ, а максимальная пропускная способность составляет 448 ГБ/сек.