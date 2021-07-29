Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi начала рассылать прошивку MIUI 12.5 для смартфона Redmi Note 8 Pro. Модель была представлена почти два года назад. Она вышла на рынок с оболочкой MIUI 11 и операционной системой Android 11. Сейчас телефон получает, возможно, последнее своё крупное обновление. На Android 12 он уже точно не будет работать, но на MIUI 13 шансы небольшие ещё остаются.

реклама

Новая версия программного обеспечения имеет номер v12.5.1.0. Причём смартфон уже получат и европейскую, и глобальную сборку прошивки. И если с первой проблем нет, то вторая принесла неполадок не меньше, чем нововведений.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Радует, что обошлось без критических ошибок. Никто и пользователей Redmi Note 8 Pro пока не писал, что после установки MIUI 12.5 смартфон перестал работать. Но новая версия фирменной оболочки всё же существенно усложнила жизнь владельцам.

Самая распространённая жалоба касается медленной анимации. Но об этом сообщают пользователи всех моделей бюджетного класса. Не менее распространённой ошибкой стала медленная зарядка. По словам владельцев Redmi Note 8 Pro, складывается впечатление, что 18-ваттная подзарядка просто не работает.

реклама

Со звуком тоже не всё хорошо после апдейта системы. У одних пользователей громкость сама по себе снижается со временем, а других же упал порог максимальной громкости. Из прочего также стоит отметить самопроизвольное отключение Wi-Fi или невозможность подключиться к точке доступа и быструю потерю заряда аккумуляторной батареи.

Зачастую в подобных случаях китайская компания не отвечает на жалобы пользователей. При отсутствии критических неисправностей, которые выводят смартфон из строя, производитель просто быстро выпускает обновление программного обеспечения, не вступая в коммуникацию с пользователями. Как будет в этом случае, покажет время.

реклама

Напомним, Redmi Note 8 Pro является первым в мире смартфоном на чипе Helio G90T и с 64-мегапиксельной камерой. Он оснащается аккумулятором на 4500 мА*ч, тыльным биометрическим сенсором и дисплеем IPS диагональю 6,53 дюйма. Герой заметки первым в серии Redmi Note получил поддержку технологии Near Field Communication.