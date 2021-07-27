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Компания ZTE первой в мире представила коммерческий смартфон со встроенной в дисплей камерой. Модель называется Azon 20. Её показали осенью прошлого года, после чего она успела получить ещё две модификации. Сегодня, 27 июля 2021 года производитель представил ещё один смартфон, у которого селфи-модуль располагается под дисплеем. Новинка называется ZTE Axon 30.

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По словам производителя, в смартфоне нового поколения полностью переработали технологию размещения фронтальной камеры под экраном. Она имеет разрешение 16 Мп и поддерживает объединение четырёх пикселей в один. Разработчики использовали новые материалы с большей степенью прозрачности и пропускания света, что должно положительно сказаться на качество фотографий и видеоматериалов. Также компания отмечает повышение плотности пикселей с 200 dpi до 400 dpi в области размещения селфи-камеры.

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На обратной стороне ZTE Axon 30 установлена основная камера. Площадка имеет две большие секции. Вверху расположен сенсор Sony IMX682 разрешением 64 Мп. Нижний блок содержит модули на 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Телеобъектив в смартфоне отсутствует.

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Сердцем доступного флагмана стала однокристальная система Snapdragon 870. Она имеет частоту 3,2 ГГц при максимальной нагрузке и трудится при поддержке 6-12 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель в зависимости от модификации может хранить до 256 ГБ данных.

Ёмкость комплектного аккумулятора в ZTE Axon 30 составила 4200 мА*ч. Новинка поддерживает 55-ваттную проводную зарядку через USB-C. Из остального отметим встроенный в дисплей биометрический сенсор, поддержку Face Unlock, NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. Габаритные размеры составили 170,2 x 77,8 x 7,8 мм при массе 189 граммов.

Смартфон можно будет купить начиная с 3 августа 2021 года, но только в Китае. Глобальная версия тоже появится, но сроки пока что не уточняются. На рынок модель поступит с предустановленной операционной системой Android 11 и прошивкой MyOS 11.

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ZTE Axon 30 будет доступен сразу в четырёх модификациях памяти. Базовый вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ обойдётся в 340 долларов. Топовую версию с накопителем на 256 ГБ в паре с 12 ГБ оперативки оценили в 475 долларов. Стоимость конфигураций 8/128 ГБ и 8/256 ГБ составила 385 долларов и 430 долларов соответственно.