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Китайская компания Huawei уже на следующей неделе представит семейство флагманских смартфонов Huawei P50. Ранее была информация о стандартном издании и версии Pro. Менее чем за неделю до премьеры были раскрыты и технические характеристики варианта Pro+, который будет главным флагманом нового поколения.

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Но начнём мы с Huawei P50. По новой информации, стандартная модель будет оборудована 6,3-дюймовым дисплеем формата FHD+ на органических светодиодах. Частота обновления составит 90 Гц. В экран будет интегрирован дактилоскопический сенсор. Поставлять панели будет компания BOE.

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В основу самого скромного их трёх флагманов лягут мобильные процессоры Kirin 9000E или Snapdragon 888. При этом в варианте на SoC чипмейкера Qualcomm будет отключена поддержка сотовых сетей стандарта 5G. Ёмкость встроенной батареи составит 4200 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 66 Вт. Кроме того, отметим камеру с 3-кратным оптическим масштабированием, которую мы видели и в прошлом году, и в позапрошлом.

Huawei P50 Pro и P50 Pro тоже получат 4G-версии платформы Snapdragon 888. Они будут доступны и в модификациях на Kirin 9000. В продвинутых моделях будут установлены аккумуляторы ёмкостью 4300 мА*ч с 50-ваттной беспроводной подзарядкой и 120-герцевые матрицы OLED диагональю 6,7 дюйма.

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Между версиями Pro и Pro+ будет несколько отличий. Самое важное коснётся основной камеры. В Huawei P50 Pro+ будет установлен телеобъектив с жидкой линзой, обеспечивающей 10-кратный непрерывный оптический зум. Также смартфон получил 100-ваттную зарядку по проводу. В Huawei P50 Pro мощность проводной подзарядки составит 66 Вт, а кратность оптического увеличения – 5x.

Напомним, что презентация флагманов нового поколения запланирована на 29 июля года нынешнего. Все три смартфона поступят в продажу с HarmonyOS 2.0 без прошивки EMUI и ОС Android. Премьера пройдёт в Китае, но компания уже заявила, что готовит и европейский релиз. О ценах всё ещё информации нет. Напомним, в прошлом году Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+ в Европе стоили 799 евро, 999 евро и 1 399 евро соответственно.