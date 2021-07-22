Илон Маск заявил, что купил Ethereum, после чего курс криптовалюты подскочил на 10%
Стоимость Ethereum вчера вечером, 21 июля 2021 года, поднялась на 10% после того, как Илон Маск заявил, что он владеет криптовалютой. Об этом генеральный директор компаний Tesla и SpaceX рассказал на конференции B-Word.
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После слов американского миллиардера. Стоимость Ethereum впервые с 14 июля текущего года поднялась выше отметки 2 000 долларов. Правда, удержаться на этом уровне ей не удалось. Спустя несколько часов курс криптовалюты вновь упал.
Илон Маск в очередной раз напомнил, что идея цифровых денег приходится ему по душе. Вместе с тем он отмечает, что майнинг является очень энергозатратным и наносит вред экологии. В связи с тем, что добыча криптовалюты начинает всё больше основываться на использовании возобновляемых источников энергии, миллиардер не исключает, что в будущем клиенты Tesla смогут покупать транспортные средства за цифровую валюты.
Кроме того, Маск подтвердил, что у него есть Dogecoin и Bitcoin. Последнюю валюту он купил относительно давно и пока не планирует избавляться от неё, так как верит в успех криптовалюты. Tesla и SpaceX тоже приобрели Bitcoin.
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Напомним, что стоимость Bitcoin составляет чуть более 32 000 долларов. За 24 часа курс вырос примерно на 4%. Ethereum оценивается в 1 982 доллара, а цена одной монеты Dogecoin за сутки выросла почти на 6% и составляет 0,1906 доллара на момент написания материала.
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