Все флагманы Xiaomi 2018 года получили MIUI 12.5 Stable ROM и завершили жизненный цикл
Китайская компания Xiaomi, как и обещала, выпустила стабильную версию программного обеспечения MIUI 12.5 для всех флагманских смартфонов трёхлетней давности. В течение 2018 года производитель выпустил пять моделей на базе 10-нанометрового мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 845 под брендом Mi. Все они завершают свой жизненный цикл. Правда, есть нюанс.
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Заключается он в том, что из пяти смартфонов четыре продавались на международном рынке. Это означает, что им ещё станет доступна глобальная версия MIUI 12.5 Stable ROM. Предполагается, что её китайская компания начнёт рассылать ближе к середине текущего квартала.
В Китае обновление ещё на прошлой неделе вышло для Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Xiaomi Mi 8 Pro. Ранее стабильной версией программного обеспечения обзавелась обычная модель Xiaomi Mi 8. Все три смартфона оборудованы дисплеем Super AMOLED формата Full HD+ с широким вырезом в стиле флагманов Apple. На тыльной панели каждого девайса установлена сдвоенная основная камера в стиле iPhone X с разрешением 12 Мп + 12 Мп, а для селфи используется сенсор на 20 Мп.
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В Xiaomi Mi 8 ёмкость аккумулятора составила 3400 мА*ч, а биометрический сенсор обосновался на тыльной стороне. Версии Pro и Explorer Edition обзавелись АКБ на 3000 мА*ч. Сканер отпечатков у них расположен под дисплеем, а свободное пространство в вырезе заполнено компонентами системы трёхмерного распознавания лиц.
Также стабильная версия MIUI 12.5 стала доступна для Xiaomi Mi MIX 3. Это слайдер с двойными камерами разрешением 12 Мп + 12 Мп и 24 Мп + 2 Мп и первый на рынке смартфон с 10 ГБ оперативной памяти. За автономность модели отвечает аккумулятор ёмкостью 3200 мА*ч с 10-ваттной быстрой зарядкой.
Последним стабильную прошивку MIUI 12.5 получила модель, которая в 2018 году была представлена первой. Она называется Xiaomi Mi MIX 2S. Это третий представитель серии Mi MIX. Он отличается керамическим корпусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, установленной в нижней части лицевой стороны. Старый флагман оборудован аккумулятором на 3200 мА*ч и дисплеем IPS.
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Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 8 Explorer Edition поступили на рынок с предустановленной прошивкой MIUI 9 и операционной системой Android 8.1 Oreo. Версия Pro начала продаваться с MIUI 10 и Android 8.1 Oreo, а Xiaomi Mi MIX 3 получил предустановленную оболочку MIUI 10 на базе ОС Android 9.0 Pie.
Вариант Explorer Edition – единственный флагман 2018 года, который не продавался официально за пределами Поднебесной. Все остальные смартфоны получат глобальную, европейскую и российскую прошивки. Оболочка построена на базе операционной системы Android 10.
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