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Уже 12 августа текущего года китайская компания Honor представит флагманские смартфоны на базе процессора Snapdragon 888+ с пиковой частотой 2,995 МГц. Они будут называться Honor Magic 3 Pro и Honor Magic 3 Pro+. Вместе с ними производитель из Поднебесной анонсирует ещё две модели: обычный Magic 3 и версию SE.

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Сегодня мы уже писали о варианте Pro, который будет стоить от 770 долларов. Детальнее о флагмане вы можете почитать по этой ссылке. Версия Pro+ обойдётся минимум в 900 долларов и получит улучшенную основную камеру. О других отличиях пока что информации нет.

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О Honor Magic 3 SE тоже почти ничего не говорится. Ходят слухи, что смартфон будет оборудован одним из мобильных процессоров MediaTek серии Dimensity с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Стоить младшая модель семейства будет от 500 долларов.

Четвёртая новинка китайской компании – Honor Magic 3. Компания показала официальное изображение лицевой стороны смартфона. Рекламная картинка подтверждает наличие сдвоенной фронтальной камеры и дисплея на органических светодиодах с изогнутыми боковыми гранями.

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Будущая новинка обзаведётся поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 66 Вт. Также будет заявлена 50-ваттная беспроводная подзарядка. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 4500 мА*ч. Стоить смартфон будет от 620 долларов.

Все четыре версии Honor Magic 3 поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой Magic UI 5.0. Глобальные варианты смартфонов получат поддержку Google Mobile Services.