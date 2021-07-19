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Honor Magic 3 Pro получит Snapdragon 888+, Android 11 и сервисы Google по цене от 770 долларов

Презентация состоится 12 августа.
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Менее месяца остаётся до презентации первых смартфонов на базе 5-нанометрового мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 888+ с пиковой частотой 2,995 МГц. Одним из них станет Honor Magic 3 Pro. Его презентация состоится 12 августа текущего года, о чём китайская компания уже официально объявила. Также в Сеть утекли рендеры и технические характеристики флагмана.

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Модель получит дисплей AMOLED с изогнутыми боковыми гранями. Разрешение составит 1344 x 2772 точки, диагональ – 6,76 дюйма, а частота обновления изображения – 120 Гц. Матрицу будет прикрывать панель Gorilla Glass последнего поколения. В левом верхнем углу можем видеть широкое овальное отверстие фронтальной камеры с двумя модулями. Также на лицевой панели в глаза бросаются неширокие и почти симметричные рамки сверху и снизу от экрана.

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Одной же из основных фишек Honor Magic 3 Pro станет основная камера. Она будет отличаться необычным дизайном и вберёт в себя четыре оптических модуля. Правда, технические характеристики камеры пока что не раскрываются.

Подсистема питания в смартфоне будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит 100 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным путём. В обоих случаях это не рекорд. Напомним, что Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает 120-ваттную проводную подзарядку, а Xiaomi Mi 11 Ultra может похвастаться 67-ваттной беспроводной зарядкой.

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В продаже Honor Magic 3 Pro появится с предустановленным программным обеспечение Magic UI 5.0 на базе операционной системы Android 11. При этом международная версия смартфона сможет похвастаться и сервисами Google Mobile Services. Заметим, что GMS приписывали ещё Honor View 40. С начала 2021 года ещё ни один смартфон китайской компании так и не появилась на международном рынке.

Купить Honor Magic 3 Pro можно будет в двух модификациях. Топовый вариант предложит пользователям встроенное хранилище на 512 ГБ в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Более доступная модель обзаведётся 12 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 256 ГБ. Также отметим NFC, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Предполагается, что в Китае флагман нового поколения начнёт продаваться по цене от 770 долларов.

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