Житель Украины может получить до трёх лет тюрьмы за кражу электроэнергии для майнинга
Украинские силовики продолжают борьбу против майнеров, которые для добычи криптовалюты воруют электроэнергию у государства. Ранее были обнаружены фермы в Черниговской и Винницкой областях. Теперь же полиция города Запорожья обвинила местного жителя в краже электричества на сумму свыше 500 000 гривен (1,36 млн рублей).
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Майнер добывал криптовалюту у себя дома. Он использовал специальное оборудование, которое даёт возможность занижать показания счётчика. Теперь жителю Запорожья грозит до трёх лет тюремного заключения, согласно первой части статьи 188 Уголовного кодекса Украины.
На фотографиях, которые были опубликованы на сайте Национальной полиции Украины, можно видеть несколько графических ускорителей. Сколько всего видеокарт смогли изъять правоохранители в ходе рейда, пока что не уточняется. Нет информации и о том, сколько криптовалюты удалось получить майнеру из Запорожья и сколько он смог на ней заработать.
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Как мы писали в начале заметки, ранее Служба безопасности Украины выявила две незаконные фермы в Черниговской и Винницкой областях. Обе были подключены к региональным облэнерго. Во втором случае, как выяснилось позже, злоумышленники прокачивали аккаунты в FIFA на 3800 игровых приставках Sony PlayStation 4 Slim. Как использовались пять сотен обнаруженных видеокарт, до сих пор не установлено.
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