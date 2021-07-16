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Украинские силовики продолжают борьбу против майнеров, которые для добычи криптовалюты воруют электроэнергию у государства. Ранее были обнаружены фермы в Черниговской и Винницкой областях. Теперь же полиция города Запорожья обвинила местного жителя в краже электричества на сумму свыше 500 000 гривен (1,36 млн рублей).

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Майнер добывал криптовалюту у себя дома. Он использовал специальное оборудование, которое даёт возможность занижать показания счётчика. Теперь жителю Запорожья грозит до трёх лет тюремного заключения, согласно первой части статьи 188 Уголовного кодекса Украины.

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На фотографиях, которые были опубликованы на сайте Национальной полиции Украины, можно видеть несколько графических ускорителей. Сколько всего видеокарт смогли изъять правоохранители в ходе рейда, пока что не уточняется. Нет информации и о том, сколько криптовалюты удалось получить майнеру из Запорожья и сколько он смог на ней заработать.

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Как мы писали в начале заметки, ранее Служба безопасности Украины выявила две незаконные фермы в Черниговской и Винницкой областях. Обе были подключены к региональным облэнерго. Во втором случае, как выяснилось позже, злоумышленники прокачивали аккаунты в FIFA на 3800 игровых приставках Sony PlayStation 4 Slim. Как использовались пять сотен обнаруженных видеокарт, до сих пор не установлено.