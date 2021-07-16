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Китайская компания Xiaomi во второй половине 2019 года с интервалом в два месяца представила первые в мире смартфоны с 64-мегапиксельной (Redmi Note 8 Pro) и 108-мегапиксельной (Xiaomi Mi CC9 Pro) камерами. В прошлом году серия Colorful & Creative не была обновлена, но уже совсем скором производитель из Поднебесной выпустит две модели. Они будут называться Xiaomi Mi CC11 и Mi CC11 Pro. В Европе и в России, в частности, грядущие новинки появятся как Xiaomi Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro соответственно.

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Смартфоны прошли сертификацию в китайском бюро CCC. Обе модели смогут похвастаться дисплеем OLED с частотой обновления 90 Гц и встроенным дактилоскопическим сенсор для сканирования отпечатков пальцев. Из общего также нужно отметить NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth и операционную систему Android 11 вместе с прошивкой MIUI 12.5 сразу из коробки.

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Xiaomi Mi Note 11 Pro будет оснащаться новой камерой на базе 50-мегапиксельного сенсора оптического формата 1/1,3 дюйма. Название датчика изображения пока что не уточняется. В состав основной камеры войдут два телеобъектива, один из которых за счёт конструкции перископа сможет обеспечить 5-кратный оптический зум без потери качества. Сердцем смартфона станет 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц.

В Xiaomi Mi Note 11 мы увидим 64-мегапиксельную камеру. Смартфон получит один телеобъектив с зумом кратностью 3x. В стандартном издании аппаратная платформа будет построена на базе одного из процессоров Qualcomm серии Snapdragon 700. Главные претенденты – 5-нанометровая SoC Snapdragon 780G, которая используется в Xiaomi Mi 11 Lite 5G, и 6-нанометровый чип Snapdragon 778G.

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Анонс смартфонов нового поколения ожидается примерно через месяц. В августе китайская компания проведёт такое же больше мероприятие, как и в конце марта этого года. Если в первом квартале производитель анонсировал смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro / Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G и Xiaomi Mi MIX FOLD, то теперь нас ждут Xiaomi Mi Note 11 / 11 Pro, Xiaomi Mi MIX 4, прошивка MIUI 13 и планшетные компьютеры серии Xiaomi Mi Pad 5.

Напомним, в Xiaomi Mi Note 10 Pro мы увидели процессор Snapdragon 730G, 32-мегапиксельную фронталку, дисплей OLED с изогнутыми гранями и аккумулятор ёмкостью 5260 мА*ч. Разрешение основной камеры составило 108 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Стандартная модель отличалась уменьшенными объёмами памяти и более скромной оптикой в модуле на 108 Мп.