Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi обошла Apple и заняла второе место на рынке смартфонов

Компания нарастила продажи на 83%.
[ ] для раздела Блоги
1
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi больше всех выиграла от падения продаж смартфонов Huawei. По данным аналитического агентства Canalys, она смогла показать сильный рост и обойти Apple по итогам второго квартала текущего года. Теперь Xiaomi уступает исключительно компании Samsung.

реклама

Южнокорейский производитель занял 19% рынка во втором квартале нынешнего года. В сравнении с идентичным периодом прошлого года он смог нарастить продажи умных телефонов на 15%. Samsung всё ещё остаётся лидером рынке, но в спину компании из Сувона уже дышит Xiaomi. Пекинский технологический гигант, который впервые в своей истории попал на второе место в списке крупнейших производителей смартфонов, почти вдвое нарастил продажи в отчётном периоде по сравнению с базисным, в результате чего занял 17% рынка.

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
RTX 3080 LHR кардинально дешевле в Регарде
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Отдельно отмечается, что Xiaomi продала в четыре раза больше смартфонов в Латинской Америке, чем за идентичный период прошлого года. Кроме того, в два с половиной раза китайская компания нарастила продажи в Африке и в полтора раза в Европе. Средняя стоимость одного телефона у Xiaomi на 40% ниже, чем у Samsung, и сразу на 75% ниже, чем у Apple.

реклама

Американская компания обосновалась на третьей позиции, практически не нарастив продажи смартфонов в период с апреля по июнь 2021 года. Доля производителя из Купертино в прошедшем квартале составила 14%.

В топ-5 также попали OPPO и vivo. Первая нарастила продажи смартфонов за год на 28%, вторая – на 27%. Их доля на рынке составляет по 10%. Можно сказать, что корпорация BBK Electronics возглавляет рынок умных телефонов. Суммарная доля OPPO и vivo составляет 20%. Кроме того, где-то ещё есть компании iQOO, Realme и OnePlus, которые тоже входят в состав BBK.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор телефона Philips Xenium E111
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
5
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
14
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
44
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
7
Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
11

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти Китая вводят окончательный запрет майнинга, но китайские фермеры не сдаются
29
NVIDIA приостанавливает производство видеокарт GeForce RTX 3000 – ожидается очередное подорожание
100
Украинские майнеры, которые воровали электроэнергию, на самом деле прокачивали ботов для FIFA
28
Цены на видеокарты NVIDIA могут вернуться к рекомендованным к концу 2021 года – Tomshardware
32
MyDrivers: Поставки видеокарт RTX 30 временно прекратятся из-за падения Ethereum в цене
94
Коллекционные видеокарты RTX 3080 Gundam продаются в майнинговых установках во Вьетнаме
10
OnePlus рассказала о причинах замедления смартфонов
2
Правоохранители из Украины ошибочно изъяли видеокарт и ПК на сумму 80 млн рублей у IT-компании
44
Производители не хотят выпускать видеокарты до $200, а анонс GeForce RTX 3050 может задержаться
48
Демоверсия AMD FSR Unity демонстрирует большой прирост FPS в 4K
31
Мобильная версия RTX 3050 Ti демонстрируют удручающую производительность
18
Первые подробности о процессорах Intel 12-го поколения – сниженные тактовые частоты и TDP 228 Вт
21
В РФ создадут отечественный 8-ядерный 12-нм процессор за 30 миллиардов рублей
101
Илон Маск озвучил примерные сроки появления самодостаточного города на Марсе
11
Анонсирована Windows 365 — «облачная» ОС, которую можно запустить даже на Mac и iPad
9
Xiaomi Redmi Note 10 стал одним из самых автономных смартфонов в мире по версии DxOMark
+
Фанаты Civilization VI выяснили, почему ИИ в игре стал резко вырываться вперёд по развитию
2
На многих аппаратах Samsung Galaxy S20 спустя год использования возникли проблемы
13
Вчерашнюю распродажу игровых консолей Sony PlayPlayStation 5 в DNS можно назвать вполне удачной
14
Авторитетный инсайдер: EA скоро раздаст Battlefield 1 в качестве подарка
3

Популярные статьи

Анализ доступности и цен на видеокарты RTX серий в рознице на примере Регарда и Ситилинка
122
Phenom II x4 830 из Китая за 10$, тестирование в 8 играх (2014-2021) и почему подкачка это плохо
85
Устанавливаем Windows 11 на неподдерживаемое «железо», сравниваем производительность с Windows 10
30
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16
Обзор телефона Philips Xenium E111
4
Летняя распродажа: ключ для Windows 10 Pro можно купить со скидкой 87%
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
5
Глобальное исследование цен на RTX видеокарты в России, Украине и Белоруссии
+

Сейчас обсуждают

Lexagon
14:08
Вы сами себе что-то придумали, и спорите сам с собой. В тексте указано, что снизилась норма прибыли. При этом чистая прибыль росла, этого никто не оспаривает. Грубо говоря, у них величина "навара" сни...
TSMC действительно отказалась от скидок клиентам
wwr222
14:07
Ты вообще упоролся. При чем тут лок кадров? Ты вообще понял,почему я это упомянул? 290-я спокойно сойдет в связке старых i5-2500,i7-2600 и прочего в отсутствие современной карты.В сравнении с ними Фен...
Phenom II x4 830 из Китая за 10$, тестирование в 8 играх (2014-2021) и почему подкачка это плохо
hundzintay
14:07
В телефонах то в любом случае шина 64 бита Не частотой, так псп
Графика AMD в Samsung Exynos 2200 может насчитывать 6 вычислительных блоков RDNA2
Moleculo
14:05
Есть слухи про перегрев и тротлинг, якобы поэтому до сих пор чип не показали. Надеюсь исправят, очень интересно посмотреть на RDNA2 в смартфоне.
Графика AMD в Samsung Exynos 2200 может насчитывать 6 вычислительных блоков RDNA2
Дмитрий Жолтиков
14:02
Когда уже 4я часть выйдет
В GOG проходит бесплатная раздача Syberia и Syberia II
Дмитрий Hfvfpfyjd
14:00
8ми канальная память ух
Наиболее вероятные сроки дебюта Ryzen Threadripper 5000 и вариантов с X3D кэшем названы инсайдером
Александр Дедок
13:58
есть такое понятие как правила и нормы языка. В том числе в них входят и устоявшиеся словосочетания. на Украине - устоявшееся выражение, которое употреблялось много лет. И до 2014 года не было такого...
Правоохранители из Украины ошибочно изъяли видеокарт и ПК на сумму 80 млн рублей у IT-компании
Lurker-beta
13:58
Не, в оригинале было: что такое IE? -Программа для скачивания браузера.
Роскомнадзор ввёл ограничения на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN
Глеб Пусовский
13:56
Азино три топора, или что там новое ещё, живи одним днём, прямо сейчас, кто мешает
Майнинг Chia Coin стал нерентабельным – монета подешевела в 3 раза, а заработки упали почти до нуля
Andralexx
13:56
В школу вы где ходили? В одном предложении три утверждения и все не верны. 1. Ядро Марса частично жидкое и состоит в основном из железа. 2. Атмосфера Марса состоит, в основном, из углекислого газа. Са...
Илон Маск озвучил примерные сроки появления самодостаточного города на Марсе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем