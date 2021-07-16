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Китайская компания Xiaomi больше всех выиграла от падения продаж смартфонов Huawei. По данным аналитического агентства Canalys, она смогла показать сильный рост и обойти Apple по итогам второго квартала текущего года. Теперь Xiaomi уступает исключительно компании Samsung.

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Южнокорейский производитель занял 19% рынка во втором квартале нынешнего года. В сравнении с идентичным периодом прошлого года он смог нарастить продажи умных телефонов на 15%. Samsung всё ещё остаётся лидером рынке, но в спину компании из Сувона уже дышит Xiaomi. Пекинский технологический гигант, который впервые в своей истории попал на второе место в списке крупнейших производителей смартфонов, почти вдвое нарастил продажи в отчётном периоде по сравнению с базисным, в результате чего занял 17% рынка.

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Отдельно отмечается, что Xiaomi продала в четыре раза больше смартфонов в Латинской Америке, чем за идентичный период прошлого года. Кроме того, в два с половиной раза китайская компания нарастила продажи в Африке и в полтора раза в Европе. Средняя стоимость одного телефона у Xiaomi на 40% ниже, чем у Samsung, и сразу на 75% ниже, чем у Apple.

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Американская компания обосновалась на третьей позиции, практически не нарастив продажи смартфонов в период с апреля по июнь 2021 года. Доля производителя из Купертино в прошедшем квартале составила 14%.

В топ-5 также попали OPPO и vivo. Первая нарастила продажи смартфонов за год на 28%, вторая – на 27%. Их доля на рынке составляет по 10%. Можно сказать, что корпорация BBK Electronics возглавляет рынок умных телефонов. Суммарная доля OPPO и vivo составляет 20%. Кроме того, где-то ещё есть компании iQOO, Realme и OnePlus, которые тоже входят в состав BBK.