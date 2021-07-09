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В течение завершающейся рабочей недели китайская компания Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 более чем для трёх десятков смартфонов. Её получили модели как самой Xiaomi, так и суббрендов Redmi да POCO. Также производитель не забыл выпустить свежие версии программного обеспечения MIUI 12.

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В середине недели мы писали о выходе обновлений для 22 смартфонов. В этом материале расскажем о том, каким ещё моделям «прилетел» апдейт в разных регионах. Всего их насчитывается 16. Но ввиду того, что некоторые смартфоны успели обзавестись новой прошивкой в разных регионах, общее число обновлённых за неделю девайсов составляет только 32, а не 38.

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Начнём с глобальной MIUI 12.5. Она стала доступна для Redmi Note 8 Pro. Причём это первое обновление прошивки для одного из самых продаваемых смартфонов в истории китайской компании. Номер апдейта – v12.5.1.0.RGGMIXM. В основе оболочки лежит одиннадцатая ревизия операционной системы. При этом Android 11 стала последней версией ОС для Redmi Note 8 Pro. Скачать файлы для установки прошивки вручную через Recovery можно тут. Пока что «по воздуху» апдейт вышел только примерно для трети девайсов (статус Stable Beta).

Также глобальной MIUI 12.5 обзавёлся POCO F3. Но для него это уже вторая версия программного обеспечения. Она тоже основана на операционной системе Android 11. Скачать файлы версии v12.5.2.0 Global ROM можно по этой ссылке.

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Европейскую прошивку MIUI 12.5 под номером v12.5.1. уже могут опробовать владельцы Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, первых в Европе смартфонов с камерой на 108 Мп. Правда, пока что апдейт рассылают исключительно «по воздуху».

В России Redmi Note 10S получил уже четвёртую сборку MIUI 12.5 на Android 11. Загрузить файлы для установки прошивки v12.5.4.0.RKLRUXM можно по этой ссылке. В других регионах актуальная версия программного обеспечения стала доступна для Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G и Redmi Note 7. Последний, к слову, впервые обзавёлся апдейтом. Пока прошивку рассылают только в Китае. Она построена на операционной системе Android 10. В случае с Xiaomi Mi 11 Ultra главным нововведение стал режим экономии энергии, в котором флагман может проработать без подзарядки две недели. Детальнее об этом мы уже писали сегодня.

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По MIUI 12 во второй половине недели тоже всё было довольно тихо. Глобальная версия стала доступна только для бюджетников Redmi 9A / 9AT. Первая модель и российской сборкой успела обзавестись вместе с хитом продаж 2019 года Xiaomi Mi 9T. В Европе апдейт вышел лишь на POCO M3, а в остальных регионах – на Redmi 9T и Redmi 9T NFC. Заметим, что под «другими регионами» мы имеем ввиду преимущественно Китай и Индию, а также ещё несколько стран, для которых компания Xiaomi выпускает локальные версии ПО. Например, Турцию.