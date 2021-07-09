Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi во время анонса смартфона Mi 11 Ultra в конце марта 2021 года заявила, что одной из фишек флагмана нового поколения является режим ультра-экономии энергии. В нём устройство может без подзарядки проработать в течение двух недель. Но такая функция появилась лишь спустя несколько месяцев после старта продаж. И то пока она доступна только китайским пользователям.

реклама

В ближайшее время ожидается выход глобального программного обеспечения MIUI 12.5, которое активирует новый режим сохранения энергии в Xiaomi Mi 11 Ultra. А пока он появился в китайской версии смартфона вместе с прошивкой под номером v12.5.10.RKACNXM.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Режим называется Super Power Saver Mode. После его активации через настройки питания в смартфоне отключается основной дисплей. В этом режиме пользователь может взаимодействовать исключительно с дополнительным экраном на тыльной панели, диагональ которого составляет 1,1 дюйма.

Задний дисплей может выводить информацию о сообщениях и звонках. По словам производителя, хоть максимальная автономность может достигать 14 дней, на практике реальное время автономной работы будет зависеть от множества факторов. То есть на деле мы можем получить более скромную автономность, как и в случае со спортивными браслетами Xiaomi Mi Band, от которых сложно добиться заявленные трёх недель работы без подзарядки.

реклама

Напомним, Xiaomi Mi 11 Ultra – первый смартфон китайской компании, который может похвастаться дополнительным экраном и защитой от воды класса IP68. Во флагмане установлена 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888, а ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мА*ч. Батарея поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью по 67 Вт.

Xiaomi Mi 11 Ultra до сих пор является лучшим камерофоном по версии DxOMark, опережая Huawei Mate 40 Pro+. В основной камере смартфона установлены главный модуль на 50 Мп вместе с двумя 48-мегапкисельными блоками. Телеобъектив с перископной оптикой имеет зум кратностью 5x. Есть оптостаб и поддержка 8K.

реклама

Главный дисплей в версии Ultra установлен такой же, как и в стандартном издании – WQHD+ диагональю 6,81 дюйма с поддержкой частоты обновления 120 Гц на базе матрицы OLED. Из прочего отметим все основные беспроводные интерфейсы, 20-мегапиксельную камеру для селфи, операционную систему Android 11, керамический корпус и стекло Gorilla Glass Victus на лицевой стороне. Цена Xiaomi Mi 11 Ultra в Европе составила порядка 1 300-1 400 евро за модификацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, но на старте продаж она упала на 200-300 евро в зависимости от региона продаж.