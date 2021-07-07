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22 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 и MIUI 12.5

В России для Redmi Note 9 Pro вышла Android 11.
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Компания Xiaomi не останавливается в распространении MIUI 12.5. Правда, всё ещё много смартфонов остаются на прошивке MIUI 12 в ожидании более свежей ревизии фирменной оболочки. В июле свежая сборка MIUI 12 «прилетела» на десять устройств, а ещё дюжина моделей получила MIUI 12.5. Из них впервые новая прошивка вышла только на два устройства.

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С них и начнём. В Европе недорогой флагман 2019 года Xiaomi Mi 9T Pro на процессоре Qualcomm SD855 получил обновление под номером v12.5.1.0 (скачать). Глобальная сборка с таким же номером стала доступна для POCO F2 Pro. Его презентовали в минувшем году и тоже стала одним из самых доступных флагманов своего поколения, но уже с процессором Snapdragon 865. Скачать файлы для установки прошивки вручную можно тут.

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Более свежие европейские и глобальные версии программного обеспечения MIUI 12.5 получили Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G и Redmi Note 10 Pro. Обновление устраняет ряд проблем, включая сбои при открытии центра управления и уход в циклическую перезагрузку.

Стабильной глобальной MIUI 12.5 успели также обзавестись Xiaomi Mi 11 Ultra и POCO F3 на Snapdragon 888 и Snapdragon 870 соответственно. Первая модель стоит 1 199 евро, хотя в продаже появилась по цене 1 399 евро. Вторая дебютировала в России и доступна в официальной рознице примерно за 30 000 рублей в начальной модификации памяти. Вариант Ultra отличается перископным телеобъективом, защитой класса IP68 и экраном WQHD+ с частотой обновления 120 Гц.

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Xiaomi Mi 11 Lite 5G и 4G получили российскую стабильную оболочку MIUI 12.5. Смартфоны оснащаются процессорами Snapdragon 780G и Snapdragon 732G соответственно. Первая модель возглавила рейтинг самых производительных Android-телефонов по версии AnTuTu. Скачать файлы для установки новой версии прошивки на Mi 11 Lite 4G можно тут (12.5.1.0), а на Mi 11 Lite 5G – тут (12.5.2.0).

Что касается остальных регионов, MIUI 12.5 обзавелось ещё шесть устройств. Это флагман Xiaomi Mi 11 Pro на Snapdragon 888, середняки Xiaomi Mi 11X и POCO X3 Pro, а также модели Xiaomi Mi CC9 / CC9 Meitu Edition и Redmi Note 9 Pro 5G, самый дешёвый в мире смартфон со 108-мегапиксельной основной камерой.

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Оболочка построена на базе операционной системы Android 11. Установку можно выполнить через родной режим восстановления или же дождаться, пока обновление придёт «во воздуху». Проверяется наличие апдейта через настройки.

Теперь перейдём к прошивке MIUI 12. Глобальную сборку получил только Redmi Note 10 5G на Dimensity 700, который на днях дебютировал на российском рынке как Xiaomi Redmi Note 10T. В России обновление пришло на Redmi Note 9 Pro, хит продаж 2020 года с процессором Snapdragon 720G. Апдейт принёс операционную систему Android 11. Прошивка проходит под номером v12.0.1.0 (скачать).

Наконец, в остальных регионах суммарно восемь смартфонов получили MIUI 12. В их число входит даже сгибаемый флагман Xiaomi Mi MIX FOLD стоимостью от 1 500 долларов до 2 000 долларов. Помимо него обновление вышло на Redmi 9T / 9T NFC, POCO X3, Redmi K20 Pro, Redmi 8A Pro и Redmi 6 / 6A. Две последние модели были анонсированы в далёком 2018 году. Причём китайская компания официально заявила, что она не будет рассылать прошивку «по воздуху», но все пользователи смогут установить ПО вручную в режиме Fastboot. Но для этого придётся разблокировать загрузчик и использовать инструмент Xiaomi Mi Flash Tool.

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