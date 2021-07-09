Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
Китайские майнеры продолжают снижать цены на бывшие в употреблении видеокарты. Стоимость моделей GeForce RTX 3060 в Китае на вторичном рынке уже упала до 265 долларов. Из-за ограничений со стороны китайских властей местные искатели цифровой валюты сбывают ускорители оптовыми партиями. При этом официальная рекомендованная стоимость январской новинки составила 329 долларов.
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В России цены тоже идут на спад. Однако, в официальной рознице стоимость всё ещё остаётся намного выше рекомендованной, не говоря уже о вторичном рынке Китая. Например, по 71 000 рублей в магазине «Ситилинк» нужно заплатить за графические ускорители GeForce RTX 3060 DUAL и Gigabyte AORUS GeForce RTX 3060 DUAL ELITE. Причём во втором случае речь идёт о версии Lite Hash Rate. Видеокарты подешевели примерно на 14 000 рублей и 29 000 рублей соответственно.
Также в магазине «Ситилинк» есть и другие графические ускорители на базе GeForce RTX 3060 DUAL в исполнении Palit, MSI, Gigabyte и ASUS стоимостью до 82 990 рублей. Детальнее о ценах вы можете прочитать в отдельном материале, перейдя по этой ссылке.
Напомним, GeForce RTX 3060 DUAL анонсировали в январе текущего года. Карта является самой скромной представительницей поколения Ampere с 8-нанометровым GPU. Видеочип GA106 работает на частоте от 1320 МГц до 1777 МГц, имеет 3584 потоковых процессора и почти три десятка ядер RT, обеспечивающих поддержку технологии Ray Tracing.
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В ускорителе используется оперативная память в объёме 12 ГБ с 192-битной шиной. Стандарта VRAM – GDDR6. Видеопамять имеет скорость 15 Гбит/сек, а пропускная способность достигает 360 ГБ/сек. На рынке можно найти модификации как с одним, так и с тремя вентиляторами.
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