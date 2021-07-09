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Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов

Рекомендованная стоимость составляет 329 долларов.
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RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
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Китайские майнеры продолжают снижать цены на бывшие в употреблении видеокарты. Стоимость моделей GeForce RTX 3060 в Китае на вторичном рынке уже упала до 265 долларов. Из-за ограничений со стороны китайских властей местные искатели цифровой валюты сбывают ускорители оптовыми партиями. При этом официальная рекомендованная стоимость январской новинки составила 329 долларов.

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В России цены тоже идут на спад. Однако, в официальной рознице стоимость всё ещё остаётся намного выше рекомендованной, не говоря уже о вторичном рынке Китая. Например, по 71 000 рублей в магазине «Ситилинк» нужно заплатить за графические ускорители GeForce RTX 3060 DUAL и Gigabyte AORUS GeForce RTX 3060 DUAL ELITE. Причём во втором случае речь идёт о версии Lite Hash Rate. Видеокарты подешевели примерно на 14 000 рублей и 29 000 рублей соответственно.

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Также в магазине «Ситилинк» есть и другие графические ускорители на базе GeForce RTX 3060 DUAL в исполнении Palit, MSI, Gigabyte и ASUS стоимостью до 82 990 рублей. Детальнее о ценах вы можете прочитать в отдельном материале, перейдя по этой ссылке.

Напомним, GeForce RTX 3060 DUAL анонсировали в январе текущего года. Карта является самой скромной представительницей поколения Ampere с 8-нанометровым GPU. Видеочип GA106 работает на частоте от 1320 МГц до 1777 МГц, имеет 3584 потоковых процессора и почти три десятка ядер RT, обеспечивающих поддержку технологии Ray Tracing.

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В ускорителе используется оперативная память в объёме 12 ГБ с 192-битной шиной. Стандарта VRAM – GDDR6. Видеопамять имеет скорость 15 Гбит/сек, а пропускная способность достигает 360 ГБ/сек. На рынке можно найти модификации как с одним, так и с тремя вентиляторами.

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Михаил
11:39
Оптом по 1000 тысяче штук. Бери налетай.
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
AR22222
11:39
рейтинг: 1.0 голосов: 22 Ты понимаешь какую хуню ты пишешь и снимаешь? Или дурик не способен анализировать?
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zalupsmus
11:39
Панос - пройдоха.
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
Михаил
11:34
Она должна была бесплатно продавать карты, что вы явно любите. Правда. АМД снижает цены а вы покупаете нвидию. Вот такой фанатизм, ждать когда конкурент снизит цену. ТЫ видел что у амд не стало дешев...
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Leon75
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>> а AMD никогда не пользовались большим успехом Дальше читать не стал.
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Михаил
11:31
Я все понимаю в отличие от тебя, новости читаю. Знаю кто и что говорил. Я написал что амд избавляется от нищебродов, она не производит больше дешевого. Я думаю ты дурачок. Я тебе вроде написал, что с...
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Clocker_F1
11:28
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Kopcheniy
11:26
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