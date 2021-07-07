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В начале текущего года компания NVIDIA представила младшую модель семейства Ampere. Она называется GeForce RTX 3060, имеет 12 ГБ памяти типа GDDR6 с пропускной способностью 360 ГБ/сек, 3 584 потоковых процессора и 28 ядер трассировки лучей.

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Модель сразу же оказалась в дефиците, как и все ускорители, которые могут обеспечить высокую производительность в майнинге. Со временем январская новинка появилась в продаже, но с завышенным ценником в разы. Постепенно карта начала дешеветь. В магазине «Ситилинк» доступно несколько ускоритель, которые за последнее время неплохо упали в цене.

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В России всё ещё нельзя приобрести GeForce RTX 3060 по рекомендованной производителем цене, которая составила 31 800 рублей. Но несмотря на это, есть немало пользователей, которые готовы покупать ускорители даже по текущей стоимости. Но всё же массовый потребитель ждёт ещё большего прайската.

Сейчас самая дорогая модель в каталоге «Ситилинк» – это GeForce RTX 3060 PHOENIX компании ASUS. На неё не действуют никакие акции, скидки и прочие специальные предложения. Разве что 410 рублей могут сэкономить члены клуба «Ситилинк». Стоимость ускорителя составляет 82 990 рублей. Ещё раз напомним, что рекомендованная производителем официальная цена видеокарты – 31 800 рублей.

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С 85 130 рублей до 75 990 рублей подешевел графический ускоритель Gigabyte AORUS GeForce RTX 3060 ELITE. Причём речь идёт о версии Lite Hash Rate, то есть с ограничениями в майнинге криптовалюты. Карта может похвастаться сразу тремя кулерами, разъёмами 6 pin и 8 pin, а также пиковой частотой GPU 1 867 МГц в режиме Boost. Эталонное значение – 1 777 МГц.

Столько же стоит ещё одна модель в исполнении тайваньской компании – GeForce RTX 3060 GAMING OC. Причём тоже речь о варианте Lite Hash Rate. До этого графический адаптер стоил почти на 10 000 рублей дороже. Он имеет GPU с частотой 1 837 МГц, что на 60 МГц выше эталонного показателя. Она тоже имеет три кулера, но дополнительное питания от БП обеспечивается одним разъёмом 8-pin.

В 75 000 рублей обойдётся карта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC с частотой 1 807 МГц (+30 МГц к эталону). За охлаждение чипа отвечает пара вентиляторов, а за обеспечение питания – один 8-контактный разъём.

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С 85 000 рублей до 74 990 рублей «Ситилинк» снизил цену на Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC. Опять же, говорим о варианте Lite Hash Rate. Карта имеет Boost-частоту 1 807 МГц и только два вентилятора в рамках системы охлаждения.

1 000 рублей могут сэкономить покупатели Palit GeForce RTX 3060 StormX, которая стоит 73 990 рублей. Тип поставки – Bulk. GPU видеокарты в режиме Boost работает на частоте 1 777МГц, как и референсный графический ускоритель.

Palit GeForce RTX 3060 DUAL OC – модель, которая подешевела в магазине «Ситилинк» почти на 27%. Её стоимость составляла 100 970 рублей, но сейчас карту можно купить за 73 990 рублей. Она обладает GPU с турбо-частотой 1 837 МГц.

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Наконец, самая доступная версия видеокарты NVIDIA обойдётся примерно в 71 000 рублей с учётом скидки в размере 29 000 рублей. Графический адаптер называется Palit GeForce RTX 3060 DUAL. Модель с двумя вентилятора имеет частоту 1 777 МГц в режиме Boost.