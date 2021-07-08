Регулятор раскрыл характеристики Samsung Galaxy S21 FE – Snapdragon 888, Android 11, 4500 мА*ч и NFC
Китайское сертификационное бюро TENAA продолжает раскрывать технические характеристики ещё неанонсированных устройств разных компаний. Вчера мы писали о публикации информации о планшетных компьютерах Xiaomi Mi Pad 5, а сегодня появились параметры Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro. Также на сайте сертификационного бюро засветился Samsung Galaxy S21 FE.
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Версия Fan Edition нового поколения – один из самых ожидаемых смартфонов второй половины 2021 года ввиду большой популярности модели Galaxy S20 FE, которую представили в сентябре 2020 года. Главное, что Samsung Galaxy S21 FE позаимствует у предшественника – сама концепция. Другими словами, грядущая новинка станет смартфоном, который предложит пользователям флагманские характеристики и дизайн за небольшие деньги.
Согласно TENAA, модель обзаведётся 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888. Радоваться пока рано, ведь TENAA является китайским регуляторным органом, а в Китае продаются флагманы южнокорейской компании исключительно в модификации с чипами Qualcomm. То есть существует большая вероятность того, что пользователи из России вновь получат конфигурацию с однокристальной системой Samsung. В данном случае это Exynos 2100.
В базе регулятора указано, что Samsung Galaxy S21 FE появится в двух вариантах – с 256 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти. В обоих случаях объём модуля ОЗУ составит 8 ГБ. Вопросами автономности доступного флагмана будет заниматься аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч. О быстрой зарядке не говорится, но вряд ли её мощность превысит 25 Вт.
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В основной камере смартфона будет установлено три оптических модуля. Главный – на 64 Мп, сверхширокоугольный на 12 Мп, телеобъектив – на 8 Мп. Кратность оптического зума составит 3x. Модель нового поколения обзаведётся поддержкой записи видеороликов в 4K UHD при 60 FPS.
Samsung Galaxy S21 FE оснастят панелью Super AMOLED FHD+ размером 6,4 дюйма по диагонали. Экран обзаведётся встроенным биометрическим сенсором, отверстием под 12-мегапиксельную камеру для селфи и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.
Ожидается, что стоимость Samsung Galaxy S21 FE в России составит порядка 50 000 рублей за начальную модификацию памяти. Именно столько стоила на старте продаж модель Galaxy S20 FE. Грядущая новинка также получит все основные беспроводные интерфейсы вместе с NFC и Wi-Fi 6, выход для гарнитуры, пластиковый корпус, стереодинамики и защиту от воды класса IP68. В продаже смартфон появится с операционной системой Android 11 и прошивкой One UI нового поколения, которую представят в следующем месяце вместе с флагманами Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.
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