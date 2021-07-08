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Китайская компания Lenovo представит под брендом Motorola пару новых смартфонов. Они называются Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro. Грядущие новинки станут преемницами прошлогодних моделей Edge и Edge+. Оба смартфона попали в базу данных китайского сертификационного бюро TENAA, где появились их фотографии и характеристики.

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Начнём со старшей версии, Motorola Edge 20 Pro. Её оснастят однокристальной системой Snapdragon 870, выполненной по нормам 7-нанометровой технологии. Чипсет обладает рекордной тактовой частотой 3,2 ГГц и является разогнанной версией мобильного процессора Snapdragon 865+.

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В пару к SoC Qualcomm будет предусмотрено до 12 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составит 512 ГБ в топовой модификации. Также будущая новинка сможет предложить пользователям аккумулятор ёмкостью 4230 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой.

Что касается дизайна, можно проследить небольшое сходство с моделями семейства OPPO Reno6. В первую очередь это касается исполнения площадки основной камеры. Там мы видим 8-мегапиксельный перископный телеобъектив, как минимум, с 4-кратным оптическим зумом. Под ним располагается основной 108-мегапиксельный модуль, а ещё ниже обосновалась 16-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

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В Moto Edge 20 будет использоваться новая 6-нанометровая однокристальная система Snapdragon 778G с графикой Adreno 642L. Это один из самых мощных мобильных процессоров среднего уровня наряду с 5-нанометровым Snapdragon 780G. Чип дебютировал в прошлом месяце в смартфонах Honor 50 и Honor 50 Pro.

Ёмкость встроенной батареи составит 3760 мА*ч. В основной камере мы не увидим перископного телеобъектива. Вместо него будет использоваться традиционный телефотомодуль с 3-кратным оптическим масштабированием. Разрешение составит тоже 8 Мп. Объёмы памяти не изменятся в сравнении с версией Pro.

Оба смартфона будут оснащаться 6,67-дюймовой матрицей OLED с частотой обновления 120 Гц. По данным, AnTuTu, число Android-решений со 120-герцевыми панелями приближается к количеству телефонов, оборудованных 60-герцевыми дисплеями.

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Также из общего отметим операционную систему Android 11, поддержку Near Field Communication, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Стоимость Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro пока что не уточняется. Презентация смартфонов ожидается до конца этого месяца.