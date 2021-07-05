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Китайская компания Realme в начале марта 2021 года анонсировала смартфон Realme GT. Сейчас это один из самых доступных девайсов на процессоре Snapdragon 888. В ближайшее время производитель из Поднебесной выпустит модель в сотрудничестве с Kodak. Грядущая новинка будет называться Realme GT Master Edition. На просторах всемирной паутины уже появились характеристики и стоимость смартфона.

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Realme GT Master Edition в сравнении с оригинальной моделью получит обновлённую тыльную сторону в сером (эко-кожа), белом или коричневом цветовых вариантах. Сзади останется тройная основная камера разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп с поддержкой съёмки видео в 4K UHD при 60 к/сек. Ожидается, что сотрудничество с Kodak будет касаться именно основной камеры. Но деталей по этому поводу пока никаких нет.

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На лицевой панели будет установлен дисплей Super AMOLED формата Full HD+ диагональю 6,43 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. В левом верхнем углу останется небольшое круглое отверстие для 16-мегапиксельного датчика изображения фронтальной камеры.

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Ключевым отличием Realme GT Master Edition от обычного Realme GT станет 6-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 778G вместо 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Чипсет будет работать в паре с 8-12 ГБ оперативной памяти, тогда как вне зависимости от модификации вместимость накопителя составит 256 ГБ. У оригинальной модели хранилище имеет объём 128 ГБ или 256 ГБ.

Грядущая новинка сохранит NFC, встроенный в дисплей биометрический сенсор, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2 и 65-ваттную быструю зарядку через USB-C. При этом ёмкость комплектного аккумулятора будет уменьшена с 4 500 мА*ч до 4 300 мА*ч. В продаже смартфон появится с прошивкой Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11.

Устройство поступит в продажу сразу на европейском рынке. Дата анонса Realme GT Master Edition пока что не раскрывается. Стоимость модели в модификации с 8 ГБ оперативной памяти составит 399 евро. Купить смартфон в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ можно будет за 449 евро.