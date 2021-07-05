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В середине осени 2019 года американская компания NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 1660 SUPER поколения Turing. Модель оценили в 229 долларов. Наличие 6 ГБ оперативной памяти сделали ускоритель довольно популярным среди майнеров. Сейчас, когда с добычей криптовалюты возникли проблемы, видеокарты вернулись в продажу. Они всё ещё стоят дороже, чем должны, но на отдельные модели действуют скидки вплоть до 20 000 рублей.

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Почти на столько в цене упала Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro. Её стоимость сейчас составляет порядка 50 000 рублей. Видеокарта имеет два вентилятора и частоту 1 785 МГц в режиме Boost, что соответствует эталонному значению. В настоящее время в магазине «Ситилинк» это самый доступный ускоритель на базе GeForce GTX 1660 SUPER.

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Лишь на 1 000 рублей дешевле стоит Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER MINI ITX для компактных корпусов. Её стоимость снижена почти на 15 000 рублей. Данная модель тоже имеет GPU с частотой 1 785 МГц. В арсенале есть только один вентилятор, а сама карта занимает два слота на плате.

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Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC с повышенной до 1 830 МГц частотой GPU в режиме Boost упала в цене примерно на 12 000 рублей. Сейчас купить модель в магазине «Ситилинк» можно за 51 000 рублей. Она отличается двухслотовой системой охлаждения и потребляет 125 Вт энергии.

Также со скидкой порядка 15 000 рублей доступна видеокарта компании ASUS. Она называется GeForce GTX 1660 SUPER TUF GAMING OC. Модель имеет GPU с частотой до 1 845 МГц, что на 3,35% выше эталонного показателя. Система охлаждения представлена радиатором с двумя вентиляторами и рассчитана на три слота.

Заметим, что есть ещё в «Ситилинк» графические ускорители GeForce GTX 1660 SUPER, которые предлагаются без скидки. За 55 990 рублей можно купить карты ASUS серий DUAL EVO OC и PHOENIX OC с частотой 1 860 МГц и 1 830 МГц соответственно. Ещё несколько моделей обойдутся почти в 60 000 рублей. Также примерно за 55 000 рублей доступны видеокарты в исполнении MSI, Palit и Gigabyte.

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Напомним, что GeForce GTX 1660 SUPER в плане производительности находится практически на одном уровне с GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 1070. Примерно на 10% она опережает модель вариант без приставки SUPER, а превосходство над GeForce GTX 1650 SUPER достигает 20%.

Графический ускоритель оборудован 12-нанометровым GPU TU116 с номинальной частотой 1 530 МГц, 1 408 потоковыми процессорами и 88 текстурными блоками. Ядра трассировки лучей отсутствует. Чип соединяется с оперативной внутренней памятью 192-битной шиной. VRAM типа GDDR6 может похвастаться эффективной частотой 14 ГГц и пропускной способностью до 336 ГБ/сек.