Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
Майнеры криптовалюты Ethereum этим летом начали массово продавать видеокарты. Они стали выкидывать на рынок оптовые партии графических ускорителей последнего поколения компаний AMD и NVIDIA. Вместе с ними добытчики цифровой валюты начали избавлять и от более старых видеокарт, которые использовались для майнинга Ethereum.
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На гонконгской площадке объявлений PPT в больших количествах начали появляться предложения на оптовые партии GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6900 XT. Пытаются китайские криптомайнеры избавиться и от более дешёвых графических ускорителей вплоть до GeForce RTX 1060 и Radeon RX 470.
Заметим, что на Китайскую Народную Республику приходилось порядка 65% мирового хэшрейта майнеров, которые занимались добычей Ethereum и Bitcoin. Однако, ограничения китайских властей в отношении рынка цифровой валюты привело к тому, что стоимость криптовалюты по всему миру начала резко падать. Если три месяца назад цена Bitcoin составляла около 60 000 долларов, то сейчас курс снизился примерно вдвое. Ethereum с середины мая текущего года подешевел с 4 300 долларов до 2 155 долларов.
Ненужные графические ускорители уже продаются по рекомендованной производителем стоимости. При этом многие майнеры продают видеокарты дешевле, чем сами их покупали. Сейчас не самое подходящее время для покупки графических адаптеров на сайтах вроде eBay, поскольку снижение стоимости криптовалюты может привести к тому, что рынок будет заполнен бывшими в употреблении картами, которыми эксплуатировались в режиме 24/7 без обеспечения должного охлаждения.
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