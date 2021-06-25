Видеокарты GeForce RTX 3070 подешевели на 50% за неделю
Эта неделя на рынке криптовалют началась с обвала Bitcoin, что повлекло за собой падение курса других цифровых валют. Стоимость Ethereum временно падала до 1 800 долларов. Параллельно с этим в России начали массово дешеветь графические ускорители. Например, цена GeForce RTX 3070 снизилась за неделю уже на 50%.
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Видеокарта, по данным TechPowerUp, входит в десятку самых мощных графических ускорителей. Она немного уступает GeForce RTX 3070 Ti, которую представили в начале этого месяца, но при этом превосходит модель прошлого поколения GeForce RTX 2080 Ti. Среди адаптеров компании AMD выше в плане производительности только Radeon 6800, Radeon 6800 XT и Radeon 6900 XT.
Эталонная модель оборудована GPU с частотой от 1 500 МГц до 1 725 МГц. Процессор выполнен по 8-нанометровой технологии Samsung. Чип поколения Ampere соединяется 256-разрядной шиной с памятью стандарта GDDR6. Её объём составляет 8 ГБ, физическая частота – 1 750 МГц, а эффективная частота – 14 000 МГц. Пропускная способность достигает 448 ГБ/сек.
В GPU есть 5 888 потоковых процессоров. Видеокарта GeForce RTX 3070 имеет 46 ядер трассировки лучей. Эталонная модель потребляет 220 Вт, и рекомендуемая к использованию мощность блока питания составляет 550 Вт. В арсенале референсного графического ускорителя есть один 12-контактный разъём, по два разъёма HDMI и DisplayPort, а длина адаптера составляет 242 мм.
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В магазине «Ситилинк» есть несколько недорогих видеокарт GeForce RTX 3070. Самые дешёвые – Palit GeForce RTX 3070 JETSTREAM и Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC. Стоимость каждой модели составляет 115 990 рублей. Первая карта работает на частоте до 1 725 МГц, как и эталонный вариант, для дополнительного питания предусмотрено два разъёма 8 pin, а подсистема питания включает два вентилятора. Вторая модель имеет GPU с частотой до 1 770 МГц (+2,6% от эталона). Для подключения питания от БП есть по одному разъёму 8 pin и 6 pin. Количество вентиляторов увеличено до трёх.
Также к списку самых дешёвых ускорителей можно отнести модель MSI стоимостью 119 990 рублей. Карта GeForce RTX 3070 VENTUS 3X построена на чипе с эталонной частотой 1 725 МГц. Её оснастили трио вентиляторов и парой 8-pin разъёмов для дополнительного питания.
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