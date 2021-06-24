После следующего обвала курс Bitcoin может упасть до 10 000 долларов
Стоимость Bitcoin за два месяца упала примерно в два раза. В середине апреля 2021 года курс криптовалюты впервые в истории поднялся до 64 500 долларов за монету, но несколько дней назад впервые в 2021 году он опустился ниже 29 000 долларов.
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После исторического максимума стоимость основной цифровой валюты обваливалась в несколько этапов. Причины были разные. Например, Илон Маск заявил, что Tesla не будет принимать Bitcoin в качества оплаты за электромобили из-за того, что майнинг пагубно влияет на экологию. Но это сыграло не самую важную свою роль.
Куда больше на рынок повлияли власти Поднебесной. В Китае правительство начало активно бороться против майнеров. Крупные компании по добыче Bitcoin были вынуждены покинуть Поднебесную. На днях Центральный банк Китайской Народной Республики запретил Alipay проводить транзакции с криптовалютой, а также предложил идентифицировать криптовалютные биржи и дилеров. Именно это стало главной причиной последнего обвала курса.
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Основатель компании Navellier & Associates Луи Навелье проанализировал динамику изменения стоимости Bitcoin, после чего определили две формации «голова и плечи». Навелье отмечает, что многие трейдеры приобрели криптовалюту, поскольку она дорожала. По мнению аналитика, в таком случае они будут избавляться от Bitcoin при падении цены.
Если стоимость закрепится на отметке ниже 30 000 долларов, это заставит многих трейдеров начать продавать криптовалюту, поскольку подавляющее большинство торгов в 2021 году велось выше этого уровня, что отразится в виде так называемых «накладных расходов» для инвесторов.
Навелье также отмечает, что следующий обвал курса ввиду большого количества индивидуальных трейдеров, будет очень жёстким. Аналитик предполагает, что на этот раз цена Bitcoin может упасть до 10 000 долларов. В последний раз стоимость криптовалюты на этом уровне находилась в середине лета и в начале осени прошлого года.
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