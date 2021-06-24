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Видеокарты дешевеют на фоне падения цены Ethereum – GeForce RTX 3090 со скидкой до 90 000 рублей

В "Ситилинк" осталось лишь две карты стоимостью свыше 300 000 рублей.
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Ещё недавно криптовалюта Ethereum уверенно держалась на уровне 2 500 долларов. Но на днях курс упал почти до 1 800 долларов. Сейчас стоимость одной монеты составляет 1 940 долларов. За неделю цена снизилась более чем на 20%. Это привело к очередной волне снижения стоимости графических ускорителей. В частности, в России GeForce RTX 3090 уже предлагаются со скидками до 90 000 рублей.

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В ускорителе установлен 8-нанометровый графический чип GA102-300-A1 с 10 496 потоковыми процессорами. GPU располагает 82 ядрами трассировки лучей. Референсная модель имеет номинальную частоту 1 395 МГц и Boost-частоту 1 695 МГц.

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GeForce RTX 3090 – самая мощная карта на рынке. Она оснащается 24 ГБ видеопамяти GDDR6X с эффективной частотой 19,5 ГГц и пропускной способностью до 936,2 ГБ/сек. В США ускоритель оценили в 1 499 долларов (108 000 рублей), а в России стоимость стартовала с 136 990 рублей.

Купить видеокарту на российском рынке по рекомендованной производителем цене сложно. Самая дешёвая модель в магазине «Ситилинк» – Palit GeForce RTX 3090 GamingPro с частотой 1 695 МГц в режиме Boost. Она подешевела с 342 990 рублей до 267 290 рублей, то есть примерно на 75 000 рублей.

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Почти на 85 000 рублей дешевле стала видеокарта MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO. Частота GPU составляет 1 785 МГц в турборежиме, что на 5,3% больше в сравнении с эталоном. Стоимость ускорителя в «Ситилинк» составляет 275 210 рублей. Столько же стоит Palit GeForce RTX 3090 GameRock, но её стоимость упала менее чем на 70 000 рублей. Частота GPU в ускорителе тайваньской компании составляет 1 740 МГц (+2,66%).

Стоимость GeForce RTX 3090 GAMING OC от Gigabyte упала почти на 90 000 рублей, а MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC – на 70 000 рублей. Теперь каждая из моделей в «Ситилинк» обойдётся в 277 190 рублей. Частота GPU первого ускорителя составляет 1 755 МГц (+3,54%), а второго – 1 725 МГц (+1,77%).

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Чуть более чем на 90 000 рублей упала в цене карта Gigabyte AORUS GeForce RTX 3090 MASTER с частотой 1 785 МГц (+5,31%) в режиме Boost. Почти на 85 000 рублей подешевела модель AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE с идентичной частотой и водяным охлаждением. Теперь оба ускорителя стоят 285 110 рублей.

Почти на 84 000 рублей магазин «Ситилинк» снизил стоимость ускорителя Gigabyte GeForce RTX 3090 VISION OC – с 250 990 рублей до 287 990 рублей. Он обладает видеочипом с максимальной частотой 1 755 МГц (+3,54%) в турборежиме.

Наконец, в каталоге магазина осталось лишь две модели стоимостью свыше 300 000 рублей. Первая – AORUS GeForce RTX 3090 XTREME с частотой до 1 860 МГц (+9,7%). Вторая – GeForce RTX 3090 GAMING BOX в исполнении Gigabyte. Подешевев на 69 000 рублей и 59 000 рублей соответственно, они теперь стоят по 306 890 рублей.

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