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Житель штата Джорджия Кристофер Уильямсон за ночь стал в 840 богаче Джеффа Безоса, инвестировав 20 долларов в криптовалюту. Правда, получить свои деньги у него не получится. Но американец не перестаёт надеяться.

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По словам Уильямсона, он приобрёл криптовалюту Rocket Bunny, на которую потратил 20 долларов в мобильном приложении Coinbase. Стоимость одной монеты составляла на тот момент 0,00000000007 доллара. На следующее утро он увидел, что его 20 долларов умножились в 65 млрд раз.

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К понедельнику они превратились в 168,33 трлн долларов. Это в 840 раз больше состояния самого богатого человека на планете Джеффа Безоса, которое оценивается в 200 млрд долларов.

Программное обеспечение Coinbase не дало американцу вывести ни цента. Сам же Кристофер Уильямсон понимает, что не сможет получить даже 1 трлн долларов, но всё же надеется вывести хотя бы часть суммы, указанной в приложении. Кроме того, житель Джорджии предложил сотрудникам Coinbase отдых на своей личной яхте в форме пингвина, которая у него появится в случае успешного вывода денег.

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Представители Coinbase заявили, что триллионы в кошельке Кристофера Уильямсона не отражают реального количества криптовалюты, которая принадлежит американцу. Из-за несоответствия суммы действительности ему была заблокирована возможность выводит деньги.

Пресс-служба компании заявила, что триллионы были начислены на счёт Кристофера Уильямсона в результате некой ошибки отображения информации. Сейчас специалисты Coinbase занимаются решением проблемы.