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Китайская компания Huawei в конце прошлого года была вынуждена продать бренд Honor, на смартфоны которого теперь вернутся и процессоры Qualcomm, и сервисы Google. Тем не менее уже стало известно о том, что производитель из Поднебесной будет выпускать умные телефоны под новым брендом. Он называется NZone. Первая модель, NZone S7 появится уже завтра, 22 июня 2021 года.

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С чем связано такое решение, пока что не уточняется. О выходе смартфонов нового бренда на международный рынок пока что тоже нет информации. Что касается модели NZone S7, она будет оборудована процессором Dimensity 720 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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В грядущей новинке мы увидим жидкокристаллический дисплей формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Диагональ не уточняется. На официальных постерах можно заметить тройную основную камеру и одинарную фронталку. На тыльной панели будет установлен 64-мегапиксельный модуль, но характеристики двух других не раскрываются. О параметрах фронтальной камеры тоже информации нет.

Смартфоны NZOne будут продаваться с программным обеспечением HarmonyOS 2.0 вместо операционной системы Android 10 и прошивки EMUI 11. Стоимость пока что не афишируется.