Motorola представила защищённый смартфон Defy 2021
Компания Motorola в 2021 году объявила о партнёрстве с Built Group. Первым продуктом сотрудничества двух производителей стал защищённый смартфон Motorola Defy 2021. Компания раскрыла все особенности и стоимость модели, но ничего не рассказала о дате старта продаж.
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Motorola Defy 2021 оснащается дисплеем диагональю 6,5 дюйма на базе матрицы IPS формата HD+. Её прикрывает прочное стекло Gorilla Glass Victus последнего поколения. В каплевидном вырезе расположена фронтальная 8-мегапиксельная камера для селфи.
Новинка заключена в пластиковый корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. По словам производителя, модель может работать при температуре от -25 градусов до +55 градусов и не боится падений с высоты до 1,8 метра. При этом компания отмечает, что смартфону одинаково не страшны падения как на угол, так и на любой из торцов.
Сердцем Motorola Defy 2021 стала однокристальная система Snapdragon 662, выполненная по нормам 11-нанометровой технологии. Мобильный процессор Qualcomm дополняется 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных пользователи получают накопитель вместимостью 64 ГБ.
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За автономность новинки отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5 000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 20 Вт. Также отметим основную камеру разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц, GPS, Bluetooth 5.0, радиоприёмник выход под наушники и порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев встроен в логотип бренда, расположенный на тыльной панели. Поддержка технологии Near Field Communication предусмотрена.
Рекомендованная производителем стоимость Motorola Defy 2021 составила 390 долларов. Как мы отмечали, дата старта продаж не уточняется, но уже известно, что новинка будет продаваться в Европе, США и странах Южной Америки. На рынке модель появится с операционной системой Android 11 и оболочкой Moto UX.
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