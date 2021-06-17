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Смартфоны семейств Redmi Note 9 и Redmi 9, большинство из которых было анонсировано в 2020 году, оказались популярными и проблемными на старте продаж. Например, ещё весной прошлого года китайской компании пришлось «чинить» ряд неисправностей, включая «отвал» Wi-Fi, пониженную версию Widevine L1 и случайные перезагрузки.

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За год появлялись и другие проблемы с выходом свежих версий программного обеспечения MIUI 11, MIUI 12 и MIUI 12.5, но их производитель оперативно устранял. Сейчас же появилась информация о том, что смартфоны семейств Redmi 9 и Redmi Note 9 перестали включаться.

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Проблема является массовой и о ней китайская компания уже осведомлена. Производитель обещает в ближайшее время начать выпускать апдейты прошивки MIUI 12, которые смогут устранить все неисправности. Проблема проявляется в том, что при включении смартфон зависает на логотипе Redmi. Иногда загрузка устройства продолжается спустя 10 минут ожидания. Часть пользователей пишет о зависаниях смартфонов, что решается лишь перезагрузкой. Заметим, что никто из владельцев «проблемных» телефонов не указывает, в какой версии программного обеспечения появились неисправности.

С проблемой столкнулись пользователи всех смартфонов семейств Redmi 9 и Redmi Note 9, которые продаются за пределами Поднебесной и работают на базе европейской, индийской или глобальной версии программного обеспечения. О сбоях в прошивке MIUI 12 / 12.5 Russia ROM информации пока не было.

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Речь идёт о моделях Redmi 9, Redmi 9A / AT, Redmi 9C / NFC, Redmi 9T / NFC, Redmi 9i, Redmi 9 Power, Redmi 9 Prime, Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9T и Redmi Note 9 Pro / Pro Max. Все работают на MIUI 12, кроме Redmi Note 9T, который уже получил европейскую прошивку MIUI 12.5.

Смартфоны Redmi Note 9T и Redmi 9T / NFC были анонсированы в январе текущего года, а все остальные – в течение 2020 года. В России официально не продаются только Redmi 9 AT, Redmi 9i, Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power и Redmi Note 9 Pro Max. Китайские модели Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G проблемами с перезагрузкой не страдают.