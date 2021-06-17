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OnePlus объявил о слиянии с OPPO

Производитель теперь будет работать как суббренд OPPO.
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Китайские компании OnePlus, vivo, Realme и OPPO входят в состав корпорации BBK Electronics. Поэтому между моделями этих производителей всегда есть много общего. Например, раньше некоторые смартфоны OnePlus были практически точными копиями устройств OPPO.

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В минувшем году Пит Лау, генеральный директор и один из основателей OnePlus, заявил об объединении отдела по исследованиям и разработкам с идентичным подразделением OPPO. Сам же менеджер стал управлять продуктовой линейкой OPPO. Теперь он сообщил о полноценном слиянии двух компаний.

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В дальнейшем OnePlus будет вести свою деятельность как суббренд OPPO. При этом Пит Лау утверждает, что компания останется независимой. По его словам, такой шаг откроет перед OnePlus больше перспектив за счёт получения доступа к новым ресурсам, что позволит вывести качество продукции на новый уровень. Кроме того, интеграция даст возможность оперативнее выпускать обновления программного обеспечения.

Заметим, что смартфоны OnePlus долгое время работали на базе двух версий прошивки. В Китае это была HydrogenOS, а на международном рынке – OxygenOS. Флагманы нового поколения OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, вышедшие весной текущего года, первыми получили оболочку ColorOS компании OPPO. Но только в Китае. По словам Пита Лау, производитель намерен сохранить глобальную версию прошивки OxygenOS. Но он не исключает появления некоторых функций из ColorOS и изменение интерфейса под оболочку OPPO.

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