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Компания Microsoft уже на следующей неделе представит операционную систему Windows 11. На днях в Сети появилось больше количество изображений и видео новой версии ОС и даже образ ISO, что позволяет всем желающим опробовать программное обеспечение ещё до официальной премьеры.

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Анонс Windows 11 ожидается 24 июня 2021 года. А тем временем ресурс XDA Developers сообщает о том, что новая версия операционной системы будет бесплатной для пользователей, которые установили официальную Windows 7 и Windows 8.1. Само собой, бесплатно обновиться смогут и пользователи Windows 10, которая, по заявлениям Microsoft, уже установлена более чем на 1,3 млрд устройств.

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Слова о том, что пользователи старых версий ОС смогут перейти на Windows 11 бесплатно, основано на ключах конфигурации продукта, ориентированных на поддержку Windows 7 и Windows 8.1. Они появились на просторах всемирной паутины вместе со сборкой Windows 11.

Что интересно, бесплатного прямого обновления с Windows 8 на Windows 11 предусмотрено не будет. Однако, пользователи смогут сначала перейти на Windows 8.1, после чего уже обновиться до новой версии операционной системы Microsoft.

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Напомним, что компания из Редмонда при выпуске Windows 10 пообещала пользователям возможность в течение года бесплатно переходить на новую ОС с Windows 8.1 и Windows 7. Однако, такая возможность до сих пор предусмотрена.

В завершение добавим, что после прекращения поддержки Windows 7 в январе 2020 года её доля на рынке начала существенно падать, тогда как Windows 10 удалось укрепить свои позиции. Как отмечали в начале, Microsoft заявляет, что Windows 10 установлена более чем на 1,3 млрд девайсов по всему миру. По итогам первого квартала текущего года её доля составила 78,34%. В то же время Windows 7, занимая 16,2% рынка, остаётся в разы популярнее Windows 8.1 и Windows 8 с долями 3,53% и 0,97% соответственно.