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Китайская компания Huawei в начале этого месяца анонсировала операционную систему HarmonyOS 2.0 и несколько первых гаджетов с новой версией программного обеспечения. Под конец презентации производитель опубликовал списки смартфонов и планшетных компьютеров, которые в будущем обновятся.

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В рамках первой волны только модели Huawei флагманского уровня последних двух поколений получают HarmonyOS 2.0. Кампания по распространению ПО началась в день анонса. Но недавно стало известно, что почти два десятка смартфонов Huawei и Honor обзаведутся новой версией операционной системы намного раньше срока.

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Для начала отметим, что Huawei P30, P30 Pro, Huawei Mate 20 X, Mate X и nova 5 получат HarmonyOS 2.0. Все пять смартфонов оборудованы 7-нанометровой однокристальной системой Kirin 980. Четыре из них были анонсированы китайской компанией в течение 2018 года. Первым двум уже исполнилось три года. Исключение из списка – Huawei Mate X. Это сгибаемая модель, которую показали на выставке Mobile World Congress 2019.

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Компания Honor тоже получит возможность перевести свои смартфоны на операционную систему HarmonyOS 2.0. Но это касается только моделей, которые были представлены до того, как Huawei продала свой суббренд. То есть все телефоны 2021 года выпуска, включая семейство Honor 50, которое будет анонсировано через несколько минут, не получат HarmonyOS 2.0.

Раньше срока новой версией операционной системы обзаведутся все флагманы китайского производителя, выпущенные с 2018 по 2020 год. Самые старые из них – Honor View 20, Honor View 20 MOSCHINO EDITION и Honor Magic 2, которые появились почти три года назад. Также в списке, вышедшие чуть позже, Honor 20 и Honor 20 Pro. Все они оснащаются 7-нанометровым чипсетом Kirin 980.

Раньше, чем планировалось, апдейт «прилетит» на флагманские модели уже прошлого поколения. Речь о Honor View 30 и View 30 Pro, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+. Они оборудованы 7-нанометровым однокристальным процессором Kirin 990 5G. Первые две модели вышли в конце 2019 года, другие две – в начале 2020 года.

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Середняки тоже в списке. Это Honor 30 на Kirin 985, Honor 30S на Kirin 820 и Honor Play4 Pro на Kirin 990 4G. Все три однокристальные системы выполнены по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Смартфоны были приставлены в прошлом году.

Изначально все 17 моделей, о которых мы написали выше, должны были получать операционную систему HarmonyOS 2.0 к концу 2021 года. Но компания изменила планы. Внутреннее тестирование программного обеспечения уже началось, а всем пользователям она станет доступно уже в конце лета текущего года.