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Графические адаптеры GeForce RTX 3080 продолжают терять в цене. Некоторые видеокарты в исполнении партнёров NVIDIA уже подешевели на 70 000 рублей. В магазине «Ситилинк» доступно несколько моделей, которые ощутимо подешевели.

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Этому есть несколько объяснений. Во-первых, сложность добычи Ethereum постоянно растёт, тогда как сама цифровая валюта упала с майских 4 200 долларов за монету до текущих 2 500 долларов. Ввиду роста срока окупаемости далеко не все майнеры готовы вкладывать в покупку графических ускорителей. С другой же стороны геймеры тоже не говорят желанием приобретать видеокарты с существенной наценкой.

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Теперь пройдёмся по ассортименту магазина «Ситилинк». Самая дешёвая видеокарта обойдётся в 219 990 рублей. Она стоила раньше 289 990 рублей, то есть подешевела на 70 000 рублей. Речь о модели Palit GeForce RTX 3080 GameRock.

На 67 000 рублей упала в цене Gigabyte GeForce RTX 3080 EAGLE. Стоимость ускорителя упала с 289 070 рублей до 221 990 рублей. Чуть дороже стоят ускорители тайваньской компании, которые оснащаются системой водяного охлаждения. С 290 060 рублей до 222 990 рублей подешевела карта AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB. Цена GeForce RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB снизилась с 291 050 рублей до 223 990 рублей. Идентичная ситуация произошла с Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC.

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На 70 000 рублей подешевело ещё четыре графических ускорителя. С 296 990 рублей до 226 990 рублей снизили стоимость моделей MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC и Palit GeForce RTX 3080 GamingPro. Цена MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO упала с 297 990 рублей до 227 990 рублей.

Наконец, с 299 990 рублей до 229 990 рублей подешевела видеокарта Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE. В настоящее время это самый дорогой графический ускоритель с GeForce RTX 3080 в основе из всех девяти моделей, доступных в магазине «Ситилинк».

Напомним, что GeForce RTX 3080 – одна из самых мощных карт на рынке. Графический адаптер около 15% в играх уступает более дорогим GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090 Ti. В основу ускорителя положен GPU GA102 с 10 240 ядрами CUDA и 68 ядрами трассировки лучей.

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В видеокарте используется 10 ГБ оперативной памяти стандарта GDDR6X с физической частотой 1 188 МГц и скоростью 19 Гбит/сек. Максимальная пропускная способность составляет 760,3 ГБ/сек. TDP референсной модели составляет 320 Вт, а производитель рекомендует использовать блоки питания мощностью от 700 Вт. Также есть на борту один разъём HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a.

Видеокарты, доступные в магазине «Ситилинк», имеют до трёх HDMI 2.1 и до трёх разъёмов 8-pin в зависимости от модели. В некоторых ускорителях GPU работает на частоте 1 710 МГц в Boost-режиме, что соответствует эталону. Но есть и модели, в которых частота увеличена на 8% и составляет 1 845 МГц. Например, AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE и AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB.