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В России продолжают дешеветь графические карты флагманского уровня нового поколения. Мы писали о скидках на GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti. Также в цене упало десять видеокарт на базе GeForce RTX 3070 в исполнении компания ASUS, MSI, Palit и Gigabyte.

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Начнём с моделей тайваньского технологического гиганта ASUS. Первая видеокарта называется ASUS GeForce RTX 3070 DUAL OC. Её стоимость сейчас составляет 180 990 рублей с учётом скидки в размере 15 000 рублей в магазине «Ситилинк».

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Графический ускоритель построен на базе GPU с Boost-частотой 1,8 ГГц. Он имеет два разъёма HDMI 2.1 и трио DP 1.4a. Для подключения дополнительного питания в видеокарте есть два разъёма 8 pin. Карте требуется БП мощностью от 750 Вт. Система охлаждения с двумя вентиляторами занимает два слота на плате.

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Вторая модель компании ASUS – GeForce RTX 3070 DUAL без приставки OC. Частота ускорителя в режиме Boost урезана до 1 755 МГц в сравнении с предыдущей моделью. Набор интерфейсов идентичный. Купить графический ускоритель можно за 180 990 рублей вместо 195 990 рублей.

Примерно на 13 000 рублей подешевела модель ASUS TUF Gaming RTX 3070 OC. Приобрести эту видеокарту в «Ситилинк» можно за 181 990 рублей вместо 195 020 рублей. В режиме разгона частоту видеочипа можно повысить до 1 845 МГц. В отличие от двух предыдущих моделей данный ускоритель имеет три вентилятора и занимает три слота на материнской плате.

Четвёртый графический адаптер обойдётся в 183 990 рублей вместо 198 990 рублей. Он называется ASUS ROG STRIX RTX 3070 GAMING OC. Максимальная частота процессора может составлять 1 905 МГц. Также отметим трёхслотовую систему АО и разъёмы 8+8 pin для обеспечения питания.

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Последняя карта компании из Тайваня, которая сейчас доступна в магазине «Ситилинк» со скидкой, называется ASUS ROG Strix RTX 3070 White OC. Как и предыдущая модель, она обойдётся в 183 990 рублей. Модель подешевела на 15 000 рублей. Boost-частота составляет 1 935 МГц.

По скидке в «Ситилинк» предлагается одна видеокарта GeForce RTX 3070 в исполнении компании MSI. Это GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC. GPU карты разгоняется до 1,8 ГГц. Модель имеет трёхслотовую систему АО, потребляет 220 Вт и требует БП мощностью от 650 Вт. Стоимость ускорителя упала на 15 000 рублей и составляет 175 990 рублей.

Кроме того, в цене потеряли по две модели GeForce RTX 3070 от Palit и Gigabyte. Начнём с первой компании. На 15 000 рублей подешевела видеокарта GeForce RTX 3070 GamingPro. Новая стоимость составляет 179 990 рублей. Модель имеет три вентилятора, максимальное энергопотребление 220 Вт и пиковую частоту 1 725 МГц. Из интерфейсов присутствуют три DP 1.4a и только один HDMI 2.1.

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Вторая карта от Palit – GeForce RTX 3070 GamingPro OC. Она имеет такие же технические параметры, как и предыдущее решение, но пиковая частота в режиме Boost составляет 1 770 МГц. Стоимость ускорителя упала на 17 000 рублей и составляет 179 990 рублей.

Gigabyte предлагает пользователям адаптер GeForce RTX 3070 JetStream OC стоимостью 179 990 рублей вместо 194 030 рублей. Он имеет частоту 1 500-1 725 МГц, один порт HDMI 2.1, три DP 1.4a и потребляет 250 Вт. Система охлаждения занимает три слота, несмотря на наличие только двух вентиляторов.

Наконец, последняя карта в нашем списке – Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 MASTER. Здесь уже GPU можно разогнать до 1 845 МГц в режиме Boost. Модель имеет сразу три порта HDMI 2.1 в компанию к трио DisplayPort 1.4a. Вентиляторов предусмотрено три. Цена графического адаптера упала на 13 000 рублей и сейчас в магазине «Ситилинк» составляет 181 990 рублей.

Напомним, GeForce RTX 3070 построена на чипе GA104, который выполняется по 8-нм технологии. Он имеет 5 888 потоковых процессоров и 46 ядер трассировки лучей. Карта оснащается 8 ГБ VRAM с эффективной частотой 14 ГГц и пропускной способностью 448 ГБ/сек.