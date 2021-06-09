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В магазине «Ситилинк» подешевело более дюжины графических ускорителей разных компаний на базе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080. Вчера мы писали о том, что восемь моделей Gigabyte можно приобрести со скидкой до 50 000 рублей. Сегодня расскажем ещё о шести адаптерах от ASUS, Palit и MSI.

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Первая модель – ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX GAMING OC. Она имеет GPU с номинальной частотой 1 440 МГц и Boost-частотой 1 935 МГц. Для дополнительного питания используется три 8-контактных разъёма. Ускоритель потребляет 320 Вт, а рекомендованная мощность блока питания составляет 750 Вт.

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Система охлаждения состоит из радиатора и трио вентиляторов, занимая на плате сразу три слота. Из интерфейсов отметим два HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a. Стоимость графического ускорителя по скидке в магазине «Ситилинк» составляет 279 990 рублей.

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Вторая модель называется MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO. Пиковая частота её GPU составляет 1,83 ГГц, но при этом сама карта потребляет на 50 Вт электроэнергии больше, чем предыдущая модель. Система охлаждения тоже рассчитана на три слота, а для дополнительного питания есть три 8 pin разъёма. Порт HDMI 2.1 у ускорителя только один. По скидке адаптер стоит 277 990 рублей.

Третья видеокарта в нашем списке и вторая от компании MSI – GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC с пиковой частотой 1,74 ГГц. Она тоже предлагает пользователям один порт HDMI 2.1 и при этом лишилась одного из 8-контактных разъёмов питания. Максимальное энергопотребление уменьшено до 320 Вт. Стоимость ускорителя в магазине «Ситилинк» составляет 276 990 рублей с учётом скидки 20 000 рублей.

Теперь перейдём к видеокартам GeForce RTX 3080 в исполнении тайваньской компании Palit, которые предлагаются в рамках линеек GamingPro и GameRock. Они обладают тремя портами DisplayPort 1.4a и одним разъёмом HDMI 2.1.

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Первая – GeForce RTX 3080 GamingPro OC, которая по скидке стоит 276 990 рублей. Номинальная частота новинки составляет 1 440 МГц. В режиме разгона частота GPU повышается до 1 740 МГц. Видеокарта имеет два разъёма 8 pin и потребляет 320 Вт. Система охлаждения требует трёх слотов на материнской плате.

Второй графический ускоритель называется Palit GeForce RTX 3080 GamingPro. Он тоже стоит 276 990 рублей. При этом пиковая частота видеочипа в этой карте снижена до 1 710 МГц. Номинальная частота GPU тоже составляет 1 440 МГц.

Наконец, последняя модель в списке – Palit GeForce RTX 3080 GameRock с максимальной частотой GPU 1 755 МГц в режиме Boost. Ускоритель обзавёлся тремя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания, потребляет 340 Вт и занимает три слота на плате. Производитель рекомендует использовать БП мощностью 850 Вт. Официальная цена новинки в магазине «Ситилинк» составляет 269 990 рублей.

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В завершение напомним ключевые технические характеристики GeForce RTX 3080. В основе видеокарты лежит 8-нанометровый чип GA102 с 8 704 потоковыми процессорами. Новинка может похвастаться 272 текстурными блоками и 96 блоками растеризации. Также предусмотрено 272 тензорных ядра и 68 ядер трассировки лучей.

В GeForce RTX 3080 используется память стандарта GDDR6X с частотой 1 188 МГц. Эффективная частота составляет 19 ГГц. VRAM предусмотрено 10 ГБ. Память соединена с GPU шиной разрядностью 320 бит. Пропускная способность составляет 760,3 ГБ/сек.