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Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti от MSI, Palit и Gigabyte подешевели на 23 000 рублей на старте продаж

Купить ускорители со скидкой можно в "Ситилинк".
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Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ 6 видов
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
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Сегодня мы писали о снижении цены на видеокарты GeForce RTX 3080 в магазине «Ситилинк». Вместе с ними подешевели о новинки GeForce RTX 3080 Ti. Правда, не так существенного. В «Ситилинк» можно купить семь графических ускорителей на базе GeForce RTX 3080 Ti в исполнении MSI, Palit и Gigabyte со скидкой порядка 23 рублей.

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Начнём с моделей MSI. По скидке доступно две видеокарты. Первая – MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC. Она имеет пиковую частоту 1 695 МГц и потребляет 350 Вт. Предусмотрено два 8-контактных разъёма дополнительного питания. Графический ускоритель располагает активным охлаждением с тремя вентиляторами. Система охлаждения занимает три слота на плате. Стоимость видеокарты составляет 227 990 рублей вместо 250 460 рублей.

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Вторая модель компании из Тайваня называется MSI GeForce RTX 3080 Ti GAMING X TRIO. GPU может работать на частоте 1 770 ГГц, а для обеспечения дополнительного питания предусмотрено сразу три 8-pin разъёма. Активная система охлаждения также занимает три слота материнской платы. Стоимость видеокарты снижена с 253 430 рублей до 230 990 рублей.

Теперь перейдём к моделям компании Gigabyte. Первая – GeForce RTX 3080 Ti VISION OC. Ей достался видеочип с пиковой частотой 1 710 МГц. Ускоритель имеет пару 8-контактных разъёмов, трёхслотовую систему активного охлаждения, а рекомендованная производителем мощность блока питания составляет 750 Вт. Купить видеокарту можно за 229 990 рублей вместо 252 440 рублей.

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Вторая модель Gigabyte называется GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC. Её GPU тоже работает на пиковой частоте 1 710 МГц. Стоимость графического ускорителя в магазине «Ситилинк» снижена с 254 420 рублей до 231 990 рублей.

Также в «Ситилинк» по скидке доступны ускорители GeForce RTX 3080 Ti в исполнении Palit. Например, в 230 990 рублей вместо 252 430 рублей обойдётся карта серии GamingPro. Она обладает GPU с частотой 1 665 МГц в режиме Boost. Номинальная частота процессора составляет 1 365 МГц. Остальные параметры стандартные – разъёмы дополнительного питания 8+8 pin, максимальное потребление 350 Вт (БП мощностью от 750 Вт) и трёхслотовая система охлаждения.

Столько же стоит и Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC. Здесь уже предусмотрено сразу три 8-контактных разъёма для дополнительного питания. Рекомендуемая мощность блока питания увеличена до 850 Вт, пиковая частота видеочипа составляет 1 725 МГц. Сама карта потребляет 400 Вт и имеет трёхслотовую систему охлаждения.

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Наконец, последняя модель называется Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock. Её официальная стоимость в магазине «Ситилинк» упала с 251 450 рублей до 228 990 рублей. Видеокарта тоже получил три разъёма 8 pin и требует БП мощностью от 850 Вт. Частота GPU в режиме Boost составляет 1 665 МГц.

Напомним, что GeForce RTX 3080 Ti представили совсем недавно. Ускоритель основан на базе 8-нанометрового чипа GA102, как и GeForce RTX 3080. При этом GPU имеет 10 240 потоковых процессоров, 320 текстурных блоков, 112 блоков рендеринга и 80 ядер трассировки лучей.

Эталонная GeForce RTX 3080 Ti работает на частоте 1 365-1 665 МГц. Ускоритель оснащается 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, которая имеет эффективную частоту 19 ГГц и соединена с GOPU 384-битной шиной памяти. Пропускная способность составляет 912,4 ГБ/сек.

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