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В начале марта 2021 года компания ASUS представила игровые смартфоны нового поколения. В рамках серии ROG Phone вышли обычная модель ROG Phone 5, а также версии Pro и Ultimate. Младший флагман уже дебютировал и в России.

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Разницами между тремя модификациями заключается в объёмах памяти и типе экрана на тыльной панели, что в свою очередь отражается на цене. ASUS ROG Phone 5 Pro оборудован цветным дисплеем ROG Vision на базе матрицы PMOLED. В варианте Ultimate установлена монохромная панель, а обычное издание просто получило логотип ROG с подсветкой RGB.

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Новинка из-за большого количества дополнительных отверстий лишена защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Сзади установлена панель третьего поколения Gorilla Glass, а спереди – седьмого (Victus). Рамка изготовлена из алюминия. На торцах есть два разъёма USB-C для подзарядки и подключения дополнительных аксессуаров.

В основе ASUS ROG Phone 5 лежит 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц, ускорителем Adreno 660 и 16 ГБ оперативной памяти в топовой комплектации. Хранилище может вмещать до 256 ГБ данных, а за автономность отвечает встроенная батарея ёмкость 6 000 мА*ч с 65-ваттной проводной зарядкой. Заявлена поддержка Qualcomm QC 5 и USB PD 3.0.

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В смартфоне используется 6,78-дюймовая панель Full HD+ на базе AMOLED-матрицы с частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость составляет 1 200 нит. Для селфи предусмотрена фронталка с 24-мегапиксельным модулем. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Она не имеет оптической стабилизации и телеобъектива, но может снимать видео в 8K UHD при 30 к/сек и 4K UHD при 30-120 к/сек.

ASUS ROG Phone 5 работает на фирменном программном обеспечении ROG UI. В основе оболочки лежит операционная система Android 11. Из прочего отметим подэкранный биометрический датчик, стереодинамики и основные проводные / беспроводные интерфейсы, включая Wi-Fi 6, NFC и гнездо для наушников.

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Новинка в России уже доступна для предварительного заказа по цене 89 990 рублей за версию 16/256 ГБ. Первые покупатели получат в подарок фирменные наушники ASUS ROG Cetra II Core, которые стоят чуть более 2 000 рублей. По всей видимости, версии Ultimate с 18 ГБ оперативной памяти в России не предвидится, а вот более скромные модификации ASUS ROG Phone 5 появится уже скоро. Смартфон также можно будет купить за 72 990 рублей или 79 990 рублей в конфигурациях 8/128 ГБ или 12/256 ГБ соответственно.