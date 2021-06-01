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Сегодня мы сообщали о петиции пользователей, в которой они требуют от китайской компании Xiaomi улучшить глобальную прошивку MIUI. Одним из недостатков программного обеспечения фанаты производителя назвали большое количество ошибок. Очередное тому подтверждение – свежая стабильная версия MIUI 12.5, которая сломала несколько моделей Xiaomi, Redmi и POCO.

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На днях мы писали о завершении второй волны обновления смартфонов до MIUI 12.5 Stable. Уже новая прошивка установлена на 36 смартфонах компании. Тем не менее несколько моделей, которые получили обновление в конце прошлой недели, сильно пострадали от него.

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Больше всего не повезло владельцам смартфонов, которые впервые обзавелись новой стабильной версией оболочки. Речь о моделях Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G и POCO X3 Pro. Эти устройства после обновления программного обеспечения у некоторых пользователей просто перестали включаться.

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Напомним, что Xiaomi Mi 11X на мобильном процессоре Snapdragon 870 получил апдейт под номером v12.5.1.0.RKHINXM в Индии. Для Redmi 10X 5G и версии Pro с чипом Dimensity 820 вышла китайская прошивка MIUI 12.5.2.0.RJHCNXM.

Модель POCO X3 Pro с SoC Snapdragon 860 на борту стала первым смартфоном бренда со стабильной версией ПО. Номер – v12.5.1.0.RJUEUXM. Обновление рассылается пока только в Европе. Наконец, Xiaomi Mi Note 10 Lite обзавёлся глобальной стабильной оболочкой MIUI 12.5.1.0.RFNMIXM.

Владельцам других смартфонов китайской компании Xiaomi повезло больше. Например, флагман Xiaomi Mi 11 Ultra с европейской прошивкой MIUI 12.5.3.0.RKAEUXM просто начал медленнее работать. Несмотря на падение быстродействия, пользователи сообщают, что мириться с этим пока можно. Но всё же они надеются, что производитель сможет оперативно решить проблему.

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Игровой смартфон Redmi K40 Gaming Edition с Dimensity 1200 на днях получил китайскую версию оболочки MIUI 12.5 Stable, которая имеет номер v12.5.5.0.RKJCNXM. После установки обновления начали наблюдаться проблемы с уведомлениями, а некоторые иконки временно пропадают из строки состояния, но на работу это не влияет. Например, смартфон продолжает быть подключённым к Wi-Fi, даже несмотря на отсутствие соответствующей пиктограммы.

О тех же самых проблемах сообщают владельцы Redmi K20 Pro, одного из самых популярных доступных флагманов 2019 года. Он впервые получили апдейт несколько дней назад, хотя стабильная прошивка MIUI 12.5 имеет номер v12.5.4.0.RFKCNXM. Решаются сбои в работе перезагрузкой смартфона. Радует, что в отличие от Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G и POCO X3 Pro, которым тоже пришло первое обновление, модель хотя бы включается.