Названы самые продаваемые смартфоны начала 2021 года
Аналитическое агентство Counterpoint подвело итоги первого квартала на рынке смартфонов. Как и ожидалось, iPhone 12 стал самым продаваемым телефоном в период с января по март текущего года включительно. В топ-5 попал лишь один девайс с операционной системой Android, причём первые четыре места оккупировали флагманы Apple.
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iPhone 12 занял 5% рынка. В России он продаётся официально в середины осени прошлого года. Сейчас стоимость стартует с отметки 74 990 рублей за версию с 64 ГБ встроенной памяти. Также в продаже есть варианты с накопителем на 128 ГБ и 256 ГБ.
Главный флагман iPhone 12 Pro Max занял 4% рынка. Он российским пользователям предлагается в конфигурациях со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ постоянной памяти. Сейчас в магазине «Ситилинк» топовая версия доступна по цене 128 490 рублей.
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Доля iPhone 12 Pro в первом квартале нынешнего года составила 3%, что позволило ему занять третью позицию. Как и старшая версия, обычный вариант Pro комплектуется хранилищем, рассчитанным на 128-512 ГБ данных. Цена в России стартует с 91 990 рублей.
А вот Apple iPhone 11, самый продаваемый смартфон конца 2019 года и всего 2020 года, занял только 2% рынка. В магазине «Ситилинк» сейчас он в начальной модификации, которая предполагает 64 ГБ энергонезависимой памяти, стоит чуть более 50 000 рублей.
2% рынка в первом квартале 2021 года также занял бюджетник Redmi 9A. Это самый продаваемый смартфон китайской компании Xiaomi, а также самое популярное решение на базе операционной системы Android 11. Модель стоит лишь 9 000 рублей.
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Вторую пятёрку открывает Redmi 9 за 11 990 рублей в базе. Это более продвинутое решение, которое даже может похвастаться поддержкой технологии Near Field Communication. Модель заняла 1%. Такой же долей обладают Samsung Galaxy A12, Redmi Note 9, Samsung Galaxy A21s и Samsung Galaxy A31.
Заметим, что в десятку не попало ни одного смартфона Huawei. Также в списке самых продаваемых решений отсутствуют флагманские модели Samsung Galaxy S21, хотя они оказались намного популярнее предшественников на старте продаж.
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