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Китайский технологический гигант Xiaomi около двух недель назад представил флагманский умный телефон нового поколения в России. Модель называется Xiaomi Mi 11. Она дебютировала в России спустя почти полгода после китайской премьеры. На российском рынке новинка стала самым дорогим смартфоном в истории.

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Модель оборудована 5-нанометровым чипсетом Snapdragon 888. В отличие от китайской и европейской версий новинка доступна только в одной модификации памяти – с 8 ГБ ОЗУ и внутренним флеш-накопителем, рассчитанным на 256 ГБ. Расширить объём хранилища с помощью карты microSD нельзя.

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Главная особенность Xiaomi Mi 11 – экран формата WQHD+. Новинка стала первым решением пекинской компании, оснащённым дисплеем 1440p. Панель построена на органических светодиодах, имеет диагональ 6,81 дюйма и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Заявлено соответствие стандарту HDR10+ и яркость 1 500 нит. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass последнего поколения.

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На тыльной панели установлено стекло Gorilla Glass 5. Пока что в Росси предлагается только обычная версия, но вскоре появится спецификация Special Edition с подписью генерального директора Xiaomi. Сзади в смартфоне установлена камера разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп с оптостабом, 8K и 4K при 60 к/сек, но без телеобъектива. Для селфи используется 20-мегапиксельный модуль.

Xiaomi Mi 11 работает от аккумуляторной батареи на 4 600 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 55 Вт проводным путём и 50 Вт беспроводным. Стоит отметить NFC, встроенный в экран биометрический сенсор, USB-C, контроллеры Wi-Fi / Bluetooth и стереодинамики Harman / Kardon.

Флагман в Китае уже обновился до MIUI 12.5, как и в Европе. В России из коробки смартфон работает с прошивкой MIUI 12 на базе Android 11, но обновление ожидается в течение нескольких недель. Купить Xiaomi Mi 11 можно в белой, чёрной и голубой расцветках корпуса по цене 85 990 рублей. Дороже него стоят только iPhone 12 Pro / Pro Max, Huawei P40 Pro+, Sony Xperia 1 III и Samsung Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy S21 Ultra.