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Недавно появилась информация о смартфоне Redmi Note 8 2021. Сегодня, 21 мая 2021 года, китайская компания официально анонсировала модель. Производитель решил перевыпустить устройство не просто так. Выход новинки приурочен к очередному достижению – менее чем за два года было продано свыше 25 млн смартфонов Redmi Note 8.

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Оригинальная модель была анонсирована вместе с версией Pro в последних числах августа 2021 года. Всего в рамках восьмого поколения было выпущено три смартфона – в середине осени вышла Redmi Note 8T с NFC. До этого китайская компания никогда не хвасталась успехами конкретной модели, публикуя только информацию о суммарных продажах всей серии. Xiaomi Redmi Note 8 стал исключением.

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Переиздание несильно отличается от смартфона 2019 года выпуска. Оно тоже имеет аккумуляторную батарею ёмкостью 4 000 мА*ч, 13-мегаиксельную фронталку и основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Также на борту есть выход под наушники, разъём USB-C, Wi-Fi / Bluetooth.

Первое отличие Redmi Note 8 2021 от оригинальной модели – процессор Helio G85. Это 12-нанометровая однокристальная система производства MediaTek. Она используется также в Redmi Note 9. Чип заменит мобильную платформу Snapdragon 662.

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Второе отличие новинки от версии 2019 года – дисплей. Он тоже имеет разрешение Full HD+, но частота обновления составляет 120 Гц. В основу также ляжет жидкокристаллическая матрица, но её диагональ пока что не раскрывается.

Третье существенное отличие – операционная система Android 11 с прошивкой MIUI 12.5 сразу из коробки. Оригинальный Redmi Note 8 вышел с Android Pie и MIUI 10. Он получит Android 11 с MIUI 12.5 и имеет небольшие шансы на MIUI 13. А вот новинка ещё успеет перейти на Android 13 и обзаведётся несколькими крупными апдейтами фирменного программного обеспечения.

Мощность быстрой проводной зарядки выросла с 18 Вт до 22,5 Вт. О наличии NFC компания не сообщает. Смартфон 2019 года не мог похвастаться поддержкой Near Field Communication, но специально для Европы компания выпустила версию Redmi Note 8T с NFC.

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Дата старта продаж и стоимость Xiaomi Redmi Note 8 2021 пока что уточняются. Но известно, что на рынке модель появится в двух модификациях с 4 ГБ оперативной памяти. В базе смартфон предложит накопитель вместимостью 64 ГБ, а в топе объём хранилища будет увеличен до 128 ГБ.