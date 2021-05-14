Xiaomi Redmi Note 8 2021 получит Helio G85, экран 120 Гц и MIUI 12.5 на Android 11 из коробки
Китайская компания Xiaomi готовится дать вторую жизнь смартфону Redmi Note 8. Производитель планирует создать новую версию модели специально для международного рынка. Она будет называться Xiaomi Redmi Note 8 2021. Грядущая новинка получит несколько важных улучшений в сравнении со смартфоном конца второй половины 2019 года.
реклама
Одним из основных нововведений станет дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Он тоже будет выполнен по технологии IPS, а разрешение составит 1 080 x 2 340 точек. Диагональ не уточняется, но скорее всего она не изменится (6,3 дюйма).
В состав Xiaomi Redmi Note 8 2021 также войдёт Quad-камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 13-мегапиксельная фронталка, расположенная в каплевидном вырезе. Ёмкость встроенной батареи не изменится, составив 4 000 мА*ч, а мощность быстрой проводной зарядки вырастет с 18 Вт до 22,5 Вт.
Аппаратная платформа смартфона будет строиться вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio G85. Эта однокристальная система используется в Redmi Note 9, тогда как оригинальная модель восьмого поколения оснащается чипсетом Snapdragon 655. Поддержкой мобильных сетей пятого поколения телефон не обзаведётся.
реклама
Xiaomi Redmi Note 8 2021 станет одним из первых смартфонов на российском рынке, которые появится в продаже с прошивкой MIUI 12.5 сразу из коробки. Оболочка будет построена на базе операционной системы Android 11. Дизайн грядущей новинки пока что остаётся в секрете.
Первыми о смартфоне начали сообщать зарубежные инсайдеры, после чего информация об устройстве появилась и на официальном сайте китайской компании. Новая версия Redmi Note 8 будет ориентирована на международный рынок и появится в России в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенного хранилища. Вне зависимости от комплектации объём оперативной памяти составит 4 ГБ.
реклама
О ценах пока что информации нет, как и о дате премьеры смартфона. Напомним, что оригинальная модель Xiaomi Redmi Note 8 в России официально не продавалась. Для рынка Европы компания выпустила Redmi Note 8T с идентичными параметрами и бонусом в виде чипа NFC. На российский рынок смартфон поступил в модификациях 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по рекомендованной производителем цене 13 990 рублей, 15 990 рублей и 17 990 рублей.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила