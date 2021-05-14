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Китайская компания Xiaomi готовится дать вторую жизнь смартфону Redmi Note 8. Производитель планирует создать новую версию модели специально для международного рынка. Она будет называться Xiaomi Redmi Note 8 2021. Грядущая новинка получит несколько важных улучшений в сравнении со смартфоном конца второй половины 2019 года.

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Одним из основных нововведений станет дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Он тоже будет выполнен по технологии IPS, а разрешение составит 1 080 x 2 340 точек. Диагональ не уточняется, но скорее всего она не изменится (6,3 дюйма).

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В состав Xiaomi Redmi Note 8 2021 также войдёт Quad-камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 13-мегапиксельная фронталка, расположенная в каплевидном вырезе. Ёмкость встроенной батареи не изменится, составив 4 000 мА*ч, а мощность быстрой проводной зарядки вырастет с 18 Вт до 22,5 Вт.

Аппаратная платформа смартфона будет строиться вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio G85. Эта однокристальная система используется в Redmi Note 9, тогда как оригинальная модель восьмого поколения оснащается чипсетом Snapdragon 655. Поддержкой мобильных сетей пятого поколения телефон не обзаведётся.

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Xiaomi Redmi Note 8 2021 станет одним из первых смартфонов на российском рынке, которые появится в продаже с прошивкой MIUI 12.5 сразу из коробки. Оболочка будет построена на базе операционной системы Android 11. Дизайн грядущей новинки пока что остаётся в секрете.

Первыми о смартфоне начали сообщать зарубежные инсайдеры, после чего информация об устройстве появилась и на официальном сайте китайской компании. Новая версия Redmi Note 8 будет ориентирована на международный рынок и появится в России в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенного хранилища. Вне зависимости от комплектации объём оперативной памяти составит 4 ГБ.

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О ценах пока что информации нет, как и о дате премьеры смартфона. Напомним, что оригинальная модель Xiaomi Redmi Note 8 в России официально не продавалась. Для рынка Европы компания выпустила Redmi Note 8T с идентичными параметрами и бонусом в виде чипа NFC. На российский рынок смартфон поступил в модификациях 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по рекомендованной производителем цене 13 990 рублей, 15 990 рублей и 17 990 рублей.