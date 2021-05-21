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Опубликованы официальные изображения Xiaomi Redmi Note 10 Ultra

Смартфон будет представлен 26 мая.
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Уже на следующей неделе состоится презентация смартфонов Redmi Note 10 для китайского рынка. Ранее сообщалось, что семейство нового поколения будет включать стандартное издание наряду с моделями Pro и Pro+. Но судя по всему, старшая модель будет называться Redmi Note 10 Ultra. Сегодня, 21 мая, китайская компания опубликовала официальные изображения грядущей новинки.

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Производитель добавил в Сеть несколько постеров, которыми раскрыл дизайн тыльной панели. В первую очередь в глаза бросаются две вещи. Во-первых, чуть обновлённая площадка основной камеры с тремя модулями. Во-вторых, рифлёный задник в голубой расцветке в стиле Xiaomi Mi 11 Special Edition, но без автографа генерального директора китайской компании в отличие от флагмана нового поколения.

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Камера исполнена в стиле международных смартфонов семейства Redmi Note 10, но заметно увеличилась толщина площадки. Она содержит небольшую горизонтальную вставку с главным оптическим модулем и вспышкой и ещё два оптических модуля.

На правом торце корпуса Redmi Note 10 Ultra можно вместе с клавишей регулировки громкости разглядеть и кнопку включения / выключения устройства. Это означает, что биометрический сенсор, которого нет и на тыльной панели тоже, будет интегрирован в дисплей, то есть в основу экрана ляжет матрица на органических светодиодах. Грядущая новинка станет первым смартфонов линейки с подэкранным дактилоскопическим сканером.

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Xiaomi Redmi Note 10 Ultra станет преемником китайской модели Redmi Note 9 Pro 5G, которая является самым дешёвым телефоном в мире со 108-мегапиксельной камерой. Стоимость осенней новинки стартует с отметки 245 долларов. Будущая новинка должна оказаться дороже. Она получит 6-нанометровую однокристальную систему Dimensity 1100, NFC, операционную систему Android 11 и программное обеспечение MIUI 12.

Анонс китайской серии Redmi Note 10 состоится 26 мая 2021 года. Вместе с версией Ultra китайский производитель выпустит стандартное издание с техническими характеристиками, как у недавно анонсированного POCO M3 Pro 5G, а версию Pro на базе новой 6-нанометровой однокристальной системы Dimensity 900.

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