Опубликованы официальные изображения Xiaomi Redmi Note 10 Ultra
Уже на следующей неделе состоится презентация смартфонов Redmi Note 10 для китайского рынка. Ранее сообщалось, что семейство нового поколения будет включать стандартное издание наряду с моделями Pro и Pro+. Но судя по всему, старшая модель будет называться Redmi Note 10 Ultra. Сегодня, 21 мая, китайская компания опубликовала официальные изображения грядущей новинки.
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Производитель добавил в Сеть несколько постеров, которыми раскрыл дизайн тыльной панели. В первую очередь в глаза бросаются две вещи. Во-первых, чуть обновлённая площадка основной камеры с тремя модулями. Во-вторых, рифлёный задник в голубой расцветке в стиле Xiaomi Mi 11 Special Edition, но без автографа генерального директора китайской компании в отличие от флагмана нового поколения.
Камера исполнена в стиле международных смартфонов семейства Redmi Note 10, но заметно увеличилась толщина площадки. Она содержит небольшую горизонтальную вставку с главным оптическим модулем и вспышкой и ещё два оптических модуля.
На правом торце корпуса Redmi Note 10 Ultra можно вместе с клавишей регулировки громкости разглядеть и кнопку включения / выключения устройства. Это означает, что биометрический сенсор, которого нет и на тыльной панели тоже, будет интегрирован в дисплей, то есть в основу экрана ляжет матрица на органических светодиодах. Грядущая новинка станет первым смартфонов линейки с подэкранным дактилоскопическим сканером.
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Xiaomi Redmi Note 10 Ultra станет преемником китайской модели Redmi Note 9 Pro 5G, которая является самым дешёвым телефоном в мире со 108-мегапиксельной камерой. Стоимость осенней новинки стартует с отметки 245 долларов. Будущая новинка должна оказаться дороже. Она получит 6-нанометровую однокристальную систему Dimensity 1100, NFC, операционную систему Android 11 и программное обеспечение MIUI 12.
Анонс китайской серии Redmi Note 10 состоится 26 мая 2021 года. Вместе с версией Ultra китайский производитель выпустит стандартное издание с техническими характеристиками, как у недавно анонсированного POCO M3 Pro 5G, а версию Pro на базе новой 6-нанометровой однокристальной системы Dimensity 900.
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