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Представлен флагман Nubia Z30 Pro – три камеры на 64 Мп, Snapdragon 888 и 144-Гц экран по цене $777

Продажи стартуют 25 мая 2021 года.
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Компания Nubia анонсировала новый флагманский смартфон на чипсете Qualcomm Snapdragon 888. Модель называется Nubia Z30 Pro. Это второе в мире решение после ZTE Axon 30 Ultra, которое может похвастаться тремя 64-мегапиксельными модулями в рамках одной системы.

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Но начнём мы с дисплея. Он построен на базе матрицы AMOLED с 10-битной глубиной цвета, поддержкой стандарта HDR10+ и частотой обновления 144 Гц. Диагональ составила 6,67 дюйма. В экран интегрирован биометрический сенсор для распознавания отпечатков пальцев. Матрицу прикрывает пятое поколение стекла Gorilla Glass.

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Всё это мы видели в ZTE Axon 30 Ultra. Да и вообще новинка не сильно отличается от модели, анонсированной месяц назад. В частности, основная камера совпадает на 100%. В её состав вошло два телеобъектива. Обычный имеет разрешение 64 Мп и оптический зум кратность примерно 1,1x. В главном и ультраширокоугольном модулях установлены тоже 64-мегапиксельные датчики изображения. Первый может похвастаться оптической стабилизацией и лазерным автофокусом. Судя по всему, во всех блоках используется сенсор Sony IMX686.

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Второй телеобъектив имеет разрешение 8 Мп и перископную конструкцию. Он обеспечивает 5-кратный оптический зум и 50-кратный цифровой. Оптическая стабилизация тоже присутствует. Флагман может снимать видео в 4K при 60 к/сек и в 8K при 30 к/сек. Разрешение фронтальной камеры не уточняется. В смартфоне ZTE она построена на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.

Однокристальная система Qualcomm Snapdragon 888 в Nubia Z30 Pro трудится в паре с 8-16 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель характеризуется вместимостью 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от модификации. Ёмкость аккумулятора составила 4 200 мА*ч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что является рекордом рынка. Новинка с нуля до 100% заряжается за 15 минут. Заметим, что ZTE Axon 30 Ultra также доступен с 1 ТБ постоянной памяти, а ёмкость АКБ увеличена до 4 600 мА*ч, но быстрая зарядка имеет мощность лишь 66 Вт.

Флагман нового поколения получил все основные интерфейсы, кроме разъёма для наушников. Также отметим стереофонические динамики и операционную систему Android 11 с прошивкой Nubia UI 9. Габариты корпуса составили 161,8 x 73 x 8,5 мм при массе 198 граммов. В продаже смартфон появится в чёрной и серебристой расцветках корпуса.

Рекомендованная цена Nubia Z30 Pro в Китае стартует с отметки 777 долларов за конфигурацию 8/256 ГБ. Также пользователям будут доступны версии 12/256 ГБ за 840 долларов и 16/512 ГБ за 930 долларов. Старт продаж в Китае запланирован на 25 мая 2021 года.

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