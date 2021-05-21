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Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров очень часто резко высказывается о гаджетах компании Apple и о самом производителе из Купертино. В одной из недавних своих публикаций он раскритиковал политику калифорнийского гиганта в отношении пользователей.

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Во-первых, по мнению Дурова, владельцы iPhone являются «цифровыми рабами» американской компании. Объясняется это тем, что они могут устанавливать программное обеспечение исключительно из официального магазина приложений Apple Store, а для создания резервной копии данных есть лишь одна опция – iCloud.

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Во-вторых, Дурову приходится возвращаться в Средневековье. Это высказывание является камнем в огород Apple из-за того, что американская компания до сих пор не представила ни одного смартфона, оснащённого дисплеем с поддержкой повышенной частоты обновления. В то же время у китайских производителей есть модели со 90-герцевыми панелями стоимостью менее 150 долларов.

Заметим, что Apple за отсутствие 90 / 120 Гц критикуют многие. Только в 2020 году в семействе iPhone 12 впервые появилась поддержка мобильных сетей пятого поколения. 120-герцевые экраны ожидаются в новом поколении смартфонов, iPhone 13. Они будут представлены осенью текущего года.

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В этот раз критика Apple со стороны российского миллиардера была связана с публикацией в The New York Times расследования, в котором речь идёт об уступках американской компании властям Китайской Народной Республики в сфере обеспечения конфиденциальности данных пользователей. По мнению Павла Дурова, тоталитаризм Apple высоко ценится Коммунистической партией КНР.

В статье речь идёт о том, что Apple убрала технологию шифрования данных в iPhone, которые продаются на китайском рынке. При этом сама компания постоянно напоминает о своей приверженности гражданским свободам и безопасности данных.