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Китайская компания Huawei анонсировала два новых телевизора линейки Smart Screen. Обе новинки отличаются веб-камерой и фирменной операционной системой HarmonyOS. Они называются Huawei Smart Screen SE 55” и Smart Screen SE 65”.

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Производитель позиционирует модели в качестве решения для молодёжи. По задумке, молодая аудитория любит совершать видеозвонки, и для этого предусмотрена веб-камера 13-мегапиксельного разрешения. Кроме того, модуль можно использовать для тренировок. Анализируя изображения с камеры, искусственный интеллект может давать рекомендации.

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Телевизоры оснащаются матрицами формата 4K ULTRA HD с разрешением 3 840 x 2 160 пикселей. Производителем заявлена поддержка вывода изображения со смартфона или планшетного компьютера. Охват цветовой гаммы DCI-P3 составляет 92%.

Huawei Smart Screen SE 55” и Smart Screen SE 65” оборудованы 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Модель мобильного процессора не уточняется. В будущем телевизоры получат обновление программного обеспечения и перейдут на HarmonyOS 2.0. Анонс проприетарной операционной системы состоится уже 2 июня. Сейчас она тестирует в панелях Smart Screen и Smart Screen S.

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Что интересно, теперь телевизоры Huawei будут включать рекламу во время загрузки. Из разъёмов отметим RJ-45, USB Type-A и два HDMI. Стоимость 55-дюймовой модели составила 515 долларов. Панель размером 65 дюймов по диагонали китайская компания оценила в 670 долларов.