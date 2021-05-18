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В ассортименте южнокорейской компании Samsung вскоре появятся сгибаемые смартфоны нового поколения. А тем в цене теряют флагманы, анонсированные в середине января этого года. В частности, купить Samsung Galaxy S21+ можно на 15-17% дешевле в зависимости от комплектации, чем на старте продаж.

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В России новое поколение серии Galaxy S начало продаваться на неделю позже, чем в странах Западной Европы. При этом цены немного выросли в сравнении с семейством Galaxy S20, тогда как во всем мире новое поколение оказалось чуть дешевле предыдущего. Но со временем стоимость снижается, что делает смартфоны более популярными.

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Samsung Galaxy S21+ предлагается в двух модификациях с 8 ГБ оперативной памяти. Вариант с накопителем на 128 ГБ был оценён на старте продаж в 89 990 рублей. Стоимость версии с хранилищем вместимостью 256 ГБ в феврале составила 94 990 рублей.

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Сейчас смартфон можно приобрести со скидкой 15 000 рублей, то есть около 15% для топовой модификации и примерно 17% для базовой. Магазин «Ситилинк» предлагает пользователям флагмана за 79 990 рублей или 74 990 рублей соответственно.

При этом средняя цена Samsung Galaxy S21+, если верить данным агрегатора «Яндекс.Маркет», тоже стремительно падает с начала продаж. Стоимость базовой комплектации в среднем по России упала до 69 000 рублей, а максимальной – до 74 500 рублей. Правда, во многом тут разницу делают магазины, которые продают «серые» смартфоны по цене менее 60 000 рублей.

Что касается параметров героя заметки, в первую очередь отметим стеклянный задник в отличие от Galaxy S21, у которого крышка сделана из пластика. Модель оснащается процессором Exynos 2100, 6,7-дюймовой панелью Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором на 4 800 мА*ч с 25-ваттной проводной подзарядкой.

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Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп. При этом 64-мегапиксельный сенсор установлен в телеобъективе с 1,1-кратным оптическим и 3-кратным гибридным зумом. Фронталка построена на базе 10-мегапиксельной матрицы. Также отметим защиту от воды IP68, стереозвук, NFC и прошивку One UI 3.1 на операционной системе Android 11 сразу из коробки.