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Китайская компания Huawei должна была на третей бета-версии завершить рассылку операционной системы HarmonyOS 2.0 для разработчиков. Но планы производителя поменялись, и он решил выпустить «вторую третью сборку» Developer Beta. Причём в отличие от первой бета-версии, которую сначала получило 19 устройств, а потом ещё семь, новая вышла на 29 смартфонов.

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Итак, HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 под номером v2.0.0.101 принесла немного улучшений. Она оптимизирует работу системы, улучшает камеру и центр управления, который позаимствовали у iOS, а также решает проблему некорректного отображения иконок на рабочем столе. Размер обновления составляет чуть более 800 МБ.

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В рамках первой волны распространения HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 апдейт пришёл на 15 смартфонов флагманского уровня разных поколений. В этот список вошли семейства Huawei Mate 30, Mate 40 и Huawei P40 почти в полных составах, а также сгибаемый смартфон Huawei Mate X2. Вторая волна зацепила ещё шесть умных телефонов линейки nova. Это были Huawei nova 8 / nova 8 Pro, Huawei nova 7 / nova 7 Pro и Huawei nova / nova 6 5G.

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В случае со второй бета-версией HarmonyOS Developer Beta 3 компания решила вспомнить о смартфонах бренда Honor. Обновление выпущено почти на все флагманские модели, которые были представлены с весны 2018 года по весну 2020 года.

В начале 2018 года были анонсированы Honor 20 / 20 Pro, а в конце миру явился Honor View 20. Под конец 2019 года в ассортименте китайской компании появились Honor View 30 / 30 Pro. В 2020 году к ним присоединились Honor 30 / 30 Pro / 30 Pro+.

Что касается других устройств, HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 v2.0.0.101 ещё в рамках первой волны стала доступна для планшетных компьютеров Huawei MatePad / MatePad Pro и телевизоров Huawei Smart Screen / Smart Screen S. На втором этапе к ним присоединился планшет Huawei MatePad 10.8. Таким образом, бета-версия операционной системы доступна суммарно 34 устройствам Huawei и Honor.