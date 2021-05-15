Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

29 смартфонов Huawei и Honor получили новую операционную систему HarmonyOS 2.0

Вышла HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 v2.0.0.101.
[ ] для раздела Блоги
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
RTX 3060 недорого при покупке в составе компа
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Huawei должна была на третей бета-версии завершить рассылку операционной системы HarmonyOS 2.0 для разработчиков. Но планы производителя поменялись, и он решил выпустить «вторую третью сборку» Developer Beta. Причём в отличие от первой бета-версии, которую сначала получило 19 устройств, а потом ещё семь, новая вышла на 29 смартфонов.

реклама

Итак, HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 под номером v2.0.0.101 принесла немного улучшений. Она оптимизирует работу системы, улучшает камеру и центр управления, который позаимствовали у iOS, а также решает проблему некорректного отображения иконок на рабочем столе. Размер обновления составляет чуть более 800 МБ.

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
14Tb Seagate - 82000р
16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

В рамках первой волны распространения HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 апдейт пришёл на 15 смартфонов флагманского уровня разных поколений. В этот список вошли семейства Huawei Mate 30, Mate 40 и Huawei P40 почти в полных составах, а также сгибаемый смартфон Huawei Mate X2. Вторая волна зацепила ещё шесть умных телефонов линейки nova. Это были Huawei nova 8 / nova 8 Pro, Huawei nova 7 / nova 7 Pro и Huawei nova / nova 6 5G.

реклама

В случае со второй бета-версией HarmonyOS Developer Beta 3 компания решила вспомнить о смартфонах бренда Honor. Обновление выпущено почти на все флагманские модели, которые были представлены с весны 2018 года по весну 2020 года.

В начале 2018 года были анонсированы Honor 20 / 20 Pro, а в конце миру явился Honor View 20. Под конец 2019 года в ассортименте китайской компании появились Honor View 30 / 30 Pro. В 2020 году к ним присоединились Honor 30 / 30 Pro / 30 Pro+.

Что касается других устройств, HarmonyOS 2.0 Developer Beta 3 v2.0.0.101 ещё в рамках первой волны стала доступна для планшетных компьютеров Huawei MatePad / MatePad Pro и телевизоров Huawei Smart Screen / Smart Screen S. На втором этапе к ним присоединился планшет Huawei MatePad 10.8. Таким образом, бета-версия операционной системы доступна суммарно 34 устройствам Huawei и Honor.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei honor
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
41
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
11
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
41
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
21
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
189
20 мая в Epic Games Store стартует раздача блокбастера уровня GTA V
55
19 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5 Stable
3
Стало известно, откуда у Виталика Бутерина $13 миллиардов и зачем он обрушил курс Shiba Inu
31
Жан-Клод Ван Дамм хотел бы сыграть Джонни Кейджа в следующей части Mortal Kombat
20
AMD выпустит сверхбюджетную видеокарту под названием «Бежевый бычок»
19
Киты потеряли доверие к Биткоину и выводят деньги из криптовалюты – РБК
41
Casio представила самые доступные часы G-SHOCK с функциями фитнес-трекера
+
Илон Маск одним твитом обрушил стоимость основных криптовалют
17
Создатель Minecraft создаёт собственную игру
5
Власти США получили право конфисковывать криптовалюту с цифровых кошельков на биржах
45
Опубликованы качественные изображения и характеристики Xiaomi POCO M3 Pro 5G
+
Виталик Бутерин перечислил $1.4 миллиарда в криптовалюте благотворительным фондам по всему миру
47
Покупателям процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения придётся приобрести новый блок питания
26
Новый процессор Ryzen 7 5700G способен заменить видеокарту GeForce GTX 1050 – Benchmark
24
Майнеры Chia Coin уже скупили накопителей общим объёмом в 10 эксабайт
65
Видеокарта GeForce RTX 3050 Ti окажется бесполезна в майнинге и может выйти уже в июне
15
Xiaomi Redmi Note 8 2021 получит Helio G85, экран 120 Гц и MIUI 12.5 на Android 11 из коробки
3
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
25
Илон Маск поднял стоимость Догикоина на 50% в ходе общения с подписчиками
17

Популярные статьи

Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
145
Dark Souls 3 и его аналоги
19
15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас
52
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
41
Распродажа выходного дня: Windows 10 Pro за $14.63 и MS Office 2019 Pro Plus за $29.14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
11
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11

Сейчас обсуждают

Zloymedved
21:37
В видеокартах зачастую используются вентиляторы на магнитном подвесе, оно же магнитное центрирование, их проблема в том что они могут сойти с "оси". КАКАЯ НАХЕР СМАЗКА?
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Bojack Horseman
21:37
ты предлагаешь выключить майнинг чтобы поиграть в симулятор майнинга?
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
Билли Пазл
21:35
Ля, какая же тупорылая сверка -_\\ 11 gb сравнивать с 8 gb. Давайте сверим интел целерон против ризена? -_\\
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
flyval
21:35
Купил ушатанную майнингом Рыксу за 6000 р. Без всякой проверки. На Али. Весь прошлый год играл в любые игры. Без разборки. В этом году поставил её на майнинг и она приносит мне 6000 р. каждый месяц. Ч...
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Renegade1979
21:34
Как могут что-то доказывать те, кто сами в свои высеры не верят... еще Бгежнев в свои бредни не верил, и велел на ночь рассказывать про себя анекдоты. И потом сажать тех кто рассказывает
Власти США получили право конфисковывать криптовалюту с цифровых кошельков на биржах
Юрий Соколов
21:34
я не про майнинг, а про использование ССД с ресурсом в 90-99 % в домашних условиях
15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас
hiveliberty
21:31
Доходность падает, но майнеры все уговаривают себя в том, что окупаемость все та же? Для вас там вышла игра, кстати, Crypto Mining Simulator.
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
xapoiii
21:29
В нашей Стране, говорят ДоГи койн, у нас тут не пендостан
Илон Маск может иметь финансовую заинтересованность в пиаре криптовалюты Догикоин
Renegade1979
21:29
Это тебе Пригожен лично во время сасажа сказал, или ты в методичке вычитал?
Власти США получили право конфисковывать криптовалюту с цифровых кошельков на биржах
hiveliberty
21:27
Ну правильно, как в статье сравнивать CAS с DLSS так мастера, а как поправили, так сказать больше нечего, кроме как придраться к очепятке. Свидетели хуанга такие свидетели.. :D
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем