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Опубликованы качественные изображения и характеристики Xiaomi POCO M3 Pro 5G

Смартфон представят 19 мая 2021 года.
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Китайская компания Xiaomi готовит к презентации ещё один смартфон бренда POCO. Он будет называться POCO M3 Pro 5G. И пополнит среднебюджетный сегмент Официальное мероприятие, посвящённое анонсу грядущей новинки, состоится на следующей неделе.

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Зачастую модели бренда POCO являются копиями ранее представленных устройств Redmi. Например, Redmi K30 4G вышел как POCO X2, а модель Redmi K30 Pro появилась как POCO F2 Pro. Кроме того, недавно в России дебютировал доступный флагман POCO F3 как европейская версия Redmi K40. Исключения тоже есть. Например, POCO X3 / X3 NFC / X3, POCO M3 и оригинальный Pocophone F1. Грядущая новинка отчасти пополнит это список.

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На просторах всемирной паутины появилось первое изображение POCO M3 Pro 5G. На рендере можем видеть смартфон с уникальным исполнением тыльной панели, а точнее – её верхней правой части, где установлена тройная основная камера. При этом спереди расположен обычный дисплей с отверстием по центру под фронтальную камеру.

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В плане технических характеристики уникальным смартфону не суждено стать. Многие параметры он позаимствует у Xiaomi Redmi Note 10 5G. В частности, 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 700, которая также будет использоваться в Redmi Note 10T и в китайской версии Redmi Note 10. Чипсет оказался примерно на 10% мощнее в сравнении со Snapdragon 665, который установлен в POCO M3.

Будущая новинка также получит 6,5-дюймовую IPS-матрицу формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп, а основной – 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В последней мы не увидим ни телеобъектива, ни ультраширокоугольного модуля.

Ёмкость встроенного аккумулятора в Xiaomi POCO M3 Pro 5G составит 5 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Есть вероятность, что смартфон в продаже появится сразу с прошивкой MIUI 12.5 и операционной системой Android 11. Из остального отметим NFC, выход для гарнитуры, порт USB-C, а также адаптеры Wi-Fi / Bluetooth.

Китайская компания уже официально заявила о том, что презентация модели состоится 19 мая 2021 года. По предварительной информации, Xiaomi POCO M3 Pro можно будет купить в модификации с 4 ГБ оперативки и 64 ГБ энергонезависимой памяти по цене 185 долларов. Напомним, обычный POCO M3 в России доступен в конфигурациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене примерно 13 000-15 000 рублей.

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