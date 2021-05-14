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В прошлом году компания Xiaomi представила две линейки смартфонов Redmi Note 9. Весной вышли Redmi Note 9 / 9S и Redmi Note 9 Pro / Pro Max, а в конце осени в Китае появились Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. В этом году производитель планирует провернуть такой же трюк, но ждать ноября не придётся.

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В начале марта Xiaomi анонсировала модели Redmi Note 10 / 10S / 10 5G и Redmi Note 10 Pro / Pro Max. Стандартное издание и версия Pro уже продаются официально в России по стартовой цене 16 990 рублей и 28 990 рублей соответственно. Вскоре на российском рынке появится модель Redmi Note 10S и вариант с поддержкой 5G, но под другим названием (Redmi Note 10T).

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А для китайского рынка компания готовит ещё три новых смартфона: Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro+. Все три модели будут оборудованы аккумуляторами ёмкостью 5 000 мА*ч с 67-ваттной проводной зарядкой, оперативной памятью LPDDR5, накопителем UFS 3 и поступят в продажу с прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.

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Стандартное издание получит 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 700, который используется в Redmi Note 10 5G, и 90-герцевый дисплей IPS. Чипсет имеет ядра Cortex-A55 и Cortex-A76 с частотой 2,0-2,6 ГГц и графику Mali-G57 MC.

В Redmi Note 10 Pro будет использоваться анонсированная вчера 6-нанометровая однокристальная система Dimensity 900. CPU представлена ядрами Cortex-A78 с частотой до 2,4 ГГц и Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц, тогда как за графику отвечает ускоритель Mali-G68 MC4.

Наконец, Xiaomi Redmi Note 10 Pro+ станет флагманом новой линейки и получит мобильный процессор Dimensity 1100. Чип изготовлен по нормам 6-нанометрового технологического процесса. Он имеет такие же ядра, как и Dimensity 900, но пиковая частота увеличена до 2,6 ГГц. Ускоритель – Mali-G77 MC9. Эта SoC до сих пор использовалась только в смартфонах Realme и vivo.

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Заметим, что китайское семейство Redmi Note 9 было доступно на международном рынке, хоть и с небольшими модификациями. Например, Redmi Note 9 4G и Redmi Note 9 5G вышли в Европе как Redmi 9T и Redmi Note 9T. При этом они остались без сверхширокоугольной камеры, но получили NFC. А Redmi Note 9 Pro 5G – это Xiaomi Mi 10T Lite, но с камерой на 64 Мп вместо 108 Мп. Поэтому есть все шансы, что и новое семейство Redmi Note 10 доберётся до международного рынка с теми или иными модификациями.