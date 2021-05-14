Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi представит новые смартфоны Redmi Note 10 на Dimensity 700, Dimensity 900 и Dimensity 1100

Они будут называться Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro+.
[ ] для раздела Блоги
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
RTX 3060 недорого при покупке в составе компа
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В прошлом году компания Xiaomi представила две линейки смартфонов Redmi Note 9. Весной вышли Redmi Note 9 / 9S и Redmi Note 9 Pro / Pro Max, а в конце осени в Китае появились Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. В этом году производитель планирует провернуть такой же трюк, но ждать ноября не придётся.

реклама

В начале марта Xiaomi анонсировала модели Redmi Note 10 / 10S / 10 5G и Redmi Note 10 Pro / Pro Max. Стандартное издание и версия Pro уже продаются официально в России по стартовой цене 16 990 рублей и 28 990 рублей соответственно. Вскоре на российском рынке появится модель Redmi Note 10S и вариант с поддержкой 5G, но под другим названием (Redmi Note 10T).

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
14Tb Seagate - 82000р
16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

А для китайского рынка компания готовит ещё три новых смартфона: Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro+. Все три модели будут оборудованы аккумуляторами ёмкостью 5 000 мА*ч с 67-ваттной проводной зарядкой, оперативной памятью LPDDR5, накопителем UFS 3 и поступят в продажу с прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.

реклама

Стандартное издание получит 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 700, который используется в Redmi Note 10 5G, и 90-герцевый дисплей IPS. Чипсет имеет ядра Cortex-A55 и Cortex-A76 с частотой 2,0-2,6 ГГц и графику Mali-G57 MC. 

В Redmi Note 10 Pro будет использоваться анонсированная вчера 6-нанометровая однокристальная система Dimensity 900. CPU представлена ядрами Cortex-A78 с частотой до 2,4 ГГц и Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц, тогда как за графику отвечает ускоритель Mali-G68 MC4.

Наконец, Xiaomi Redmi Note 10 Pro+ станет флагманом новой линейки и получит мобильный процессор Dimensity 1100. Чип изготовлен по нормам 6-нанометрового технологического процесса. Он имеет такие же ядра, как и Dimensity 900, но пиковая частота увеличена до 2,6 ГГц. Ускоритель – Mali-G77 MC9. Эта SoC до сих пор использовалась только в смартфонах Realme и vivo.

реклама

Заметим, что китайское семейство Redmi Note 9 было доступно на международном рынке, хоть и с небольшими модификациями. Например, Redmi Note 9 4G и Redmi Note 9 5G вышли в Европе как Redmi 9T и Redmi Note 9T. При этом они остались без сверхширокоугольной камеры, но получили NFC. А Redmi Note 9 Pro 5G – это Xiaomi Mi 10T Lite, но с камерой на 64 Мп вместо 108 Мп. Поэтому есть все шансы, что и новое семейство Redmi Note 10 доберётся до международного рынка с теми или иными модификациями.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
1
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
5
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
41
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
20
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
4
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
32

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
109
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
145
Игрок в Skyrim за месяц уничтожил абсолютно всех NPC и остался на карте один
23
12 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку вместо MIUI
1
30 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию ОС Android 11 на базе прошивки MIUI 12/12.5
1
Новая технология улучшения качества изображения Intel сделала графику GTA V фотореалистичной
23
Ethereum установил новый рекорд стоимости в $4350 и обогнал Bitcoin по доходности майнинга
40
Антимайнерская блокировка снизила эффективность добычи Эфира GeForce RTX 3060 Ti более чем в 2 раза
41
Производительность Radeon RX 6600/XT в майнинге Ethereum и 3DMark раскрыл китайский инсайдер
9
Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin
36
За несколько недель Киты сделали 3 перевода в Биткоинах на сумму больше $3 миллиардов
24
20 мая в Epic Games Store стартует раздача блокбастера уровня GTA V
12
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут секретную игру
7
HarmonyOS 2.0 не уступает по скорости работы прошивке MIUI 12.5
2
Пользователи криптокошельков Trust Wallet и MetaMask стали жертвами новой аферы
5
Окупить добычу Эфира на видеокарте GeForce 3080 можно всего за месяц благодаря росту цены до $4300
22
Илон Маск одним твитом обрушил стоимость основных криптовалют
17
Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК
53
Microsoft начинает кампанию против перекупщиков новых консолей Xbox Series X и S
4
Sony готовит 25 новых эксклюзивов для PlayStation 5
9

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11
Dark Souls 3 и его аналоги
13
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
45
Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
5
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
1
Распродажа выходного дня: Windows 10 Pro за $14.63 и MS Office 2019 Pro Plus за $29.14

Сейчас обсуждают

Героям Слава
13:29
Какие тарифы у меня 11900к,у тебя пентиум
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
ахахах
13:28
а в этом веке голливуд походу кина так и несмог сделать запоминающегося.Тогда кино делали жёстким,а щас про пидоров только фильмы выпускают
Набор с героями культовых боевиков 80-х появится в Call of Duty Warzone и Black Ops Cold War уже через неделю
Batareykin
13:27
есть мысли шо за халяву роздодуд? [img]https://i.ibb.co/LSZ3SgS/cv6hy-VSQc-IGOGz-DFw-SQbbw.jpg[/img]
20 мая в Epic Games Store стартует раздача блокбастера уровня GTA V
Героям Слава
13:26
Ххаха 1979 год дятел ватный сепар почему не а ато
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
Героям Слава
13:25
Ты голосовал за обнуленного?
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
Михаил Спек
13:25
Я управляю частью подсветки с помощью мобильного приложения, по bluetooth )
Обзор корпусных вентиляторов AeroCool Astro 12 Pro: космическое представление
Айрат Ахметов
13:23
Какие шикарные у Вас принципы, халяву забирать, а игры не покупать. Сразу видно по вашим принципам, какой Вы замечательный человек.
20 мая в Epic Games Store стартует раздача блокбастера уровня GTA V
Alex Ivanov
13:22
Еще к этому можно добавить что Бандера согласно истории нетрадиционной ориентации. Т.е. для них герой - педик!
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
RadeoForce
13:21
Вот вообще не согласен, что Lords of the Fallen уступает по визуалу солсятине. Это же одна из самых красивых игр на UE4, а на нем красивых-то всего штук 5 вышло за целое поколение
Dark Souls 3 и его аналоги
OsirisD2
13:21
да ладно, это другое значит? у ваты всегда 2*2=5, а не 4? зы. ещё не забываем про ненависть к хохлам, и к другим неугодным национальностям ВОЙНА — ЭТО МИР СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО НЕЗНАНИЕ — СИЛА
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем